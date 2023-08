Knokse kunstfotograaf Henk Van Cauwenbergh met overzichtsexpo in restaurant Lagaar in Zeebrugge: “Aznavour als vriend, Gainsbourg als buurman”

Een expo met twaalf zorgvuldig geselecteerde artistieke foto’s tonen in restaurant Lagaar in Zeebrugge een mooi overzicht van de carrière van de Knokse kunst- en modefotograaf Henk Van Cauwenbergh.

Le beau monde, de ietwat oudere kunstminnende gastronomen, had zich vrijdagavond verzameld in restaurant Lagaar in Zeebrugge, voor de vernissage van een tentoonstelling met foto’s van Henk Van Cauwenbergh. Inclusief etentje. Zaakvoerder Didier Van Steen had voor die avond een speciaal ‘menu des artistes’ samengesteld.

Camargue

Voor dit evenement waren Henk Van Cauwenbergh en zijn vrouw Elsje Devlieghere – een rasechte Zeebrugse die negen jaar gastvrouw was in de Siphon in Damme – vanuit hun Mas d’Images nabij het Zuid-Franse Arles naar hun West-Vlaamse bakermat afgezakt. Tien maanden per jaar wonen Elsje en Henk in de Camargue, waar ze een luxueuze b&b runnen, die vaak dienst doet als decor voor modereportages.

La Féline, een danseres van het ballet van Monte Carlo. © Henk Van Cauwenbergh

De eigenaar van Lagaar deelt drie passies met Henk Van Cauwenbergh: kunstfoto’s van mooie, naakte vrouwen, lekker eten en… Charles Aznavour. Een van de foto’s in het restaurant is een portret van de 92-jarige Franse chansonnier op scène. “Ik was 22 jaar lang de vaste fotograaf van Charles Aznavour. We waren goede vrienden, ik was erbij, vlak voor hij stierf”, vertelt Henk Van Cauwenbergh (65).

Serge Gainsbourg

Het was ook Aznavour die de Knokse fotograaf het nachtleven in Parijs liet ontdekken. “Hij nam mij mee naar Pigalle, met de Moulin Rouge en Les Follies Bergères”, legt de uitgeweken West-Vlaming uit, bij zijn foto’s uit de Lichtstad. In die periode huurde hij in Parijs een studio en had hij, tot zijn grote verbazing, Serge Gainsbourg en Jane Birkin als onderburen.

Het leven van Henk Van Cauwenbergh leest als een roman. Aanvankelijk liet niets uitschijnen dat hij fotograaf zou worden. Hij werd weliswaar in Antwerpen geboren, maar groeide op in Knokke-Heist en speelde in de jaren ‘70, tijdens de succesvolle Ernst Happel-jaren, als rechter back bij de UEFA’s en de reserven van Club Brugge. “Ik brak niet door tot de eerste ploeg, want Fons Bastijns was nooit gekwetst. Een beenbreuk maakte trouwens vroegtijdig een einde aan mijn voetbalcarrière.”

Peter Lindbergh

Henk Van Cauwenbergh studeerde pers- en communicatiewetenschappen aan de VUB in Brussel, maar trok nadien naar l’Ecole des Beaux Arts in Parijs om er een master fotografie te behalen. Zijn loopbaan nam een hoge vlucht toen hij van 1990 tot 1994 de beroemde Duitse fotograaf Peter Lindbergh mocht assisteren tijdens fotoshoots in Zuid-Frankrijk.

Strandvrienden. © Henk Van Cauwenbergh

“Alle internationale topmodelen passeerden de revue: Naomi Campbell, Linda Evangelista, een piepjonge Kate Moss. Niet alleen bekende modemerken deden een beroep op Peter Lindbergh, ook de prinses van Monaco en het beroemde ballet van Monte Carlo. Later mocht ik Peters klanten overnemen”, aldus Henk Van Cauwenbergh. Hij toont ons één van zijn favoriete foto’s: een naakte balletdanseres die in de Camargue een duel aangaat met een beroemde Zuid-Franse matador.

Delphine Boël

En toch keert deze uitgeweken West-Vlaming af en toe met veel liefde terug naar zijn roots. Getuige hiervan zijn enkele foto’s genomen aan onze kust, waarvan een frivool kunstwerk toepasselijk de naam ‘les filles du bord de mer’ draagt. Een knipoog naar Adamo en Arno.

Henk Van Cauwenbergh blijft ook actief in de Lage Landen: hij heeft net een project af met prinses Delphine Boël. “Het gaat om een plexibox met drie foto’s, waarrond prinses Delphine de boodschap ‘Art can change the world’ geschilderd heeft. Ze zijn slechts vervaardigd op 25 exemplaren.

Gala-avond

De kopers worden uitgenodigd op een gala-avond op 25 november in het Knokse Casino, waarvan de opbrengst gaat naar het Virunga-project. De Brugse chocolatier Dominique Persoone organiseert mee dit evenement. Oude vrienden van mij, The Gipsy Kings, zullen voor muzikale ambiance zorgen”, besluit Henk Van Cauwenbergh.

De fototentoonstelling in Lagaar loopt tot alle werken verkocht zijn. Dat zijn er meer dan twaalf, want van zodra één foto een nieuwe eigenaar heeft, wordt die vervangen door een andere uit de uitgebreide collectie van Henk Van Cauwenbergh. De prijs? 1.900 euro per foto.