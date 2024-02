Knokke Off en Acid vallen in de prijzen op De Jamies

De Jamies, de awards voor online video content in Vlaanderen, zijn vrijdagavond uitgereikt. Onder meer Average Rob, Jonatan Medart en Knokke Off vielen in de prijzen. De awards werden uitgereikt in het kader van Filmfestival Oostende.

De awardshow was al aan de vierde editie toe en vond plaats in de Grote Post in Oostende. Er werden in totaal 18 awards uitgereikt, zowel door een vakjury als door het publiek. De Jamie voor beste vlog ging naar Jonatan Medart. Christoper A. Lobanzo mocht het beeldje voor beste comedy in ontvangst nemen.

De serie Knokke Off met Pommelien Thijs en Willem De Schryver sleepte de fictieprijs in de wacht. Het koppel Gerben & Steffi kreeg met hun reeks De Leven de award voor beste reality. Elodie Gabias werd dan weer beloond met de Jamie voor short form content. Michiel Vandeweert kreeg een prijs voor de beste gamestreamer.

Ender Scholtens won met zijn Gossip Guy de award voor beste videopodcast. In de categorie Explaining Jamie, in samenwerking met het Europees Parlement, werd nws.nws.nws door het publiek verkozen als beste explainer. De beste Commercial Collab van 2023 ging naar Bockie De Repper x Accountants Van Morgen. Samen zetten zij op een ludieke en informatieve manier de job van een boekhouder in de kijker zetten. De Business Jamie was dan weer voor Qmusic.

Ook de Blankenbergse Youtuber Acid viel in de prijzen. Hij ging met de Long Jamie naar huis. In de categorie nieuw talent mocht Anastasya Chernook de Streamz award voor Rising Star ontvangen. Make-up artieste Maureen Naudts won de Niche Jamie, de prijs voor beste focused content.

Dj Michael Amani kreeg een award voor beste gebruik van muziek. The Gaze van Matthijs Van Mierlo kreeg met zijn slim gemonteerde video’s over kunst de Skilled Jamie, de award voor beste technische skills. Met The Day I Became an IRONMAN mocht Average Rob, samen met zijn broer Arno The Kid, de publieksprijs ontvangen voor de beste video van het jaar. Average Rob kreeg daarnaast ook de Jamie voor beste maker van het jaar. Die award werd bovendien verkozen door de genomineerden zelf.

Gloria Boateng kreeg een award voor haar maatschappelijke impact. Boateng maakte met haar project Kalmeevous content over mentale gezondheid.

Actrice en tv-presentatrice Nora Gharib verzorgde de presentatie van de awardshow. Voor het uitreiken van de beeldjes kreeg ze hulp van onder meer Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle, master van Filmfestival Oostende Gene Bervoets, Matthieu Bonne, Riadh Bahri, Obi Mundorff en Miss België Emilie Vansteenkiste.