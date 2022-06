Knokke-Heist lanceert nieuwe gidsbeurten ‘Van Zeno tot Sint-Niklaas’

Er vonden heel wat vernieuwingen plaats in de Knokke-Heistse deelgemeente Westkapelle de afgelopen jaren. Het dorp evolueerde van een rustige landbouwplek naar een bruisende plaats vol beleving waar kunst, architectuur en sport samenkomen

Per fiets en onder begeleiding van een enthousiaste gids ontdek je onder meer het futuristische gebouw van AZ Zeno, de prachtig gerestaureerde Sint-Niklaaskerk, het hoogtechnologische surfexperiment Wavelake, het indrukwekkende trainingscomplex van Club Brugge en de helihaven.

Langs de volgende locaties wordt er een stop ingelast: AZ Zeno, Kunstproject Closer – Wim Tellier, Kunstwerk La Flèche – Jean-Pierre Raynaud, Wavelake, Parkbegraafplaats, helihaven, trainingcomplex Club Brugge, AGSO-gebouw, Sportcentrum Molenhoek en Sint-Niklaaskerk.

De gidsbeurten vinden plaats op vrijdag 24 juni, 8 juli, 22 juli en 5 augustus, telkens om 14 uur, en duren ongeveer twee uur. De gidsbeurt start aan de fietsenstalling van AZ Zeno en eindigt aan de Sint-Niklaaskerk.

Deelnameprijs bedraagt 15 euro per persoon. Er worden maximum 15 personen toegelaten per gidsbeurt. Koop je tickets bij Toerismekantoor Knokke-Heist of online via https://www.eventbrite.com/cc/van-zeno-tot-sint-niklaas-354349.