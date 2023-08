Knokke-Heist is vragende partij voor vervolg op succesvolle passage Cirque du Soleil

Met ruim 87.000 bezoekers was de passage van Cirque du Soleil in Knokke-Heist een schot in de roos. Als het van de gemeente afhangt, komt er snel een vervolg. “Het is nog te vroeg om daar concrete uitspraken over te doen, maar we zijn alleszins vragende partij”, zegt burgemeester Piet De Groote (GBL).

De spektakelshow ‘Kurios’ van Cirque du Soleil streek afgelopen zomer neer in Knokke-Heist en dat zorgde bij alle betrokken partijen voor een tevreden gevoel. Meer dan eens zat de circustent afgeladen vol en met 87.000 bezoekers spreekt de organisatie van een gigantisch succes.

Ook bij de gemeente Knokke-Heist overheerst een positief gevoel. In die mate zelfs dat er al wordt nagedacht over een terugkomst van het spektakel met hun nieuwe show. Dat zou bijvoorbeeld in 2025 kunnen zijn. “Het is nog te vroeg om daar concrete uitspraken over te doen, maar we zijn alleszins vragende partij”, zegt burgemeester Piet De Groote (GBL). “Bij Cirque du Soleil zijn ze alleszins zeer tevreden over de opkomst en organisatie, dus dat zit zeker goed om de onderhandelingen op te starten.” (MM)