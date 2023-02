Knokke-Heist brengt overzichtstentoonstelling van de iconische Britse fotograaf Rankin 

Knokke-Heist presenteert vanaf 25 maart in Cultuurcentrum Scharpoord een opmerkelijke tentoonstelling van de Britse cultfotograaf Rankin.

Nadat hij in 1991 samen met Jefferson Hack het iconische mode- en cultuurblad Dazed & Confused – nu Dazed – oprichtte, verwierf John Rankin Waddell (beter bekend als Rankin) grote bekendheid met zijn conceptuele, karaktervolle portretten van beroemdheden als Robert Downey Jr, Björk, Madonna, David Bowie en Kate Moss.

Selectie beelden

Hij legde de houding van een heel decennium vast met zijn beelden van 90s Britpop en slaagde er in 2002 zelfs in de Britse Queen midden in de lach te schieten. In de tentoonstelling ‘Rankin: The Dazed Decades’ wordt zijn onnavolgbare stijl en visie op fotografie onder de loep genomen aan de hand van een selectie beelden die Rankin tussen 1990 en 2016 nam.

Rankins grensverleggende fotoarchief belicht niet alleen de maatschappelijke kwesties die in het blad aan bod kwamen, maar ook de sterren en bekende gezichten die de afgelopen dertig jaar de popcultuur domineerden. De tentoonstelling zal tot 11 juni lopen. (MM)