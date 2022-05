Kleindochter van ereburger generaal Maczek bezoekt gelijknamige expo in Tielt

Generaal Maczeks kleindochter Karolina Maczek bezocht op maandag de tentoonstelling over haar grootvader en Tielts ereburger generaal Maczek.

Karolina Maczek de dochter van Generaal Maczeks oudste dochter heeft heel veel van haar grootvader over Tielt gehoord maar was nog nooit in Tielt.

Alhoewel het leeftijdsverschil met haar opa 72 jaar bedroeg, werd Karolina wegens een ernstige ziekte van haar moeder bij haar grootvader opgevoed. Zij beschouwde haar opa en oma als haar ouders en weet heel goed wat de generaal bezighield.

Persoonlijke band

De thans 57-jarige Karolina woont in Yorkshire (Groot-Brittannië) en ze vertelt dat haar grootvader van de stad Tielt hield. Hij verhaalde over de dag van de bevrijding op 8 september 1944, zijn ereburgerschap, zijn vele bezoeken aan de stad en zijn persoonlijke band met enkele inwoners.

In zijn woonkamer hingen enkele herinneringen zoals een glas in lood en een stadsbord maar ook in zijn archief – dat zij nu bewaart – zijn een aantal documenten over Tielt terug te vinden.

Nu Karolina een paar dagen in België is wenste zij de stad Tielt en de expo over haar grootvader te zien. Ze is bijzonder dankbaar dat Tielt en haar inwoners de herinnering aan haar grootvader levendig houden. Ze ontmoette Dirk Verbeke, ere-stadssecretaris en samensteller van de tentoonstelling, reeds een paar keer en kent zijn passie voor Maczek en zijn soldaten. Voor Karolina Maczek én Dirk Verbeke was dit bezoek dan ook een heel emotioneel moment.