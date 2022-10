Klein Seminarie wint cultuurtrofee voor glasproject In Vitris

In Vitris was een multidisciplinair, historisch en educatief project rond glas-in-lood waarvoor het Klein Seminarie dit voorjaar Joost Caen naar Roeselare haalde om een prestigieuze en vooral unieke tentoonstelling op te bouwen.

Professor Joost Caen is oud-leerling van het college en maakte internationaal naam als verzamelaar, kenner en restaurateur van glasramen. Daarnaast is hij zelf een veelgevraagd glaskunstenaar. In Vitris kon rekenen op 2.454 bezoekers uit binnen- en buitenland, geen alledaagse gebeurtenis in Roeselare. De Vlaamse pers vond de weg naar de Augustijnenkerk van het Klein Seminarie en de internationale kunstwereld verhief Roeselare tot een hoogwaardige culturele bestemming.

Maar In Vitris was zoveel meer dan alleen een tentoonstelling. Er was de samenwerking met BIE en ARhus en zowat alle leerlingen van het Klein Seminarie werden ondergedompeld in de wereld van de glaskunst door middel van workshops. De vijfdejaars werden nauw betrokken bij de inventarisatie van alle brandglasramen in Roeselare.

De cultuurtrofee zelf is een werk van SASK-cursist Tonny Vanhaverbeke met de titel The Separation of the Sexes.

