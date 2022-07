Kinderkrak Stella Verstraete brengt samen met Ieperse rapper DenC ‘Bie Ju Zijn’ uit

‘Strafste stem onder de douche’ en Kinderkrak Stella Verstraete (15) sloeg de handen in elkaar met rapper en producer DenC, alias Dennie Becuwe (34) voor het nummer ‘Bie Ju Zijn’, een West-Vlaamse ode aan de liefde.

Sinds de 15-jarige Stella Verstraete in februari de wedstrijd ‘Strafste stem onder de douche’ van Qmusic won, gingen er veel muzikale deuren voor haar open. Niet alleen mag ze geregeld optreden, ze heeft nu ook een samenwerking beet met de Ieperse rapper en producer DenC, het muzikale alter ego van Vlamertingenaar Dennie Becuwe (34). “Ik ben al van mijn vijftiende met muziek en heb destijds veel optredens gedaan met mijn groep Xpa”, vertelt Dennie. “Daarna bleef ik verder muziek maken met mijn vrienden en heb ik in bijberoep een studio opgericht. Ik nam alle muziek op, mixte dat en dacht: waarom zou ik niet andere artiesten helpen om hun muziek uit te brengen. Zo kwam Stella in de studio terecht om een liedje op te nemen. Van het ene kwam het andere en we besloten om samen een liedje op te nemen.”

West-Vlaams

Dat liedje werd ‘Bie Ju Zijn’, een nummer over de liefde in het West-Vlaams dialect. “Dat is een nummer dat ik tien jaar geleden heb geschreven, maar ik kan niet zingen”, vertelt Dennie. “Maar het refrein is wel gemaakt voor iemand die echt goed kan zingen. Doordat ik Stella leerde kennen heb ik het nummer een beetje aangepast aan haar stemgeluid en het resultaat werd ‘Bie Ju zien’. Ondertussen kun je het nummer al beluisteren op Spotify en Youtube.”

Kidz Festival

Op Streekgenot op Straat op donderdag 21 juli brachten Stella en DenC het nummer voor het eerst voor een publiek. “Het zou wel geestig zijn mocht het liedje ook op de te horen zou zijn”, zegt Stella, die op 2 augustus 16 wordt. “Zulke dingen wil ik wel meer doen. Niet covers zingen, maar ook eigen nummers. Ik ben dan ook dankbaar dat ik van DenC deze kans kreeg. Hopelijk kunnen we nog een paar keer samen optreden ook. Deze zomer zing ik op enkele trouwfeesten, maar sta ook op de affiche van Kidz Festival Ieper op 4 september, samen met K3 en Camille. Dat zal wel het hoogtepunt worden van de zomer.” (TOGH)

Het nummer ‘Bie Ju Zijn’ kun je onder andere beluisteren op youtube.