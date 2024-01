Kimberly Van Holm mag een jaar lang Prinses Carnaval zijn in Zeebrugge

In zaal Albatros in de Ploegstraat in Zeebrugge was er vrijdagavond het Prinsenbal in een organisatie van de plaatselijke carnavalsvereniging De Orde van de Zeesluffers.

“Na onze oproep voor de titel van Prinses of Prins Carnaval kregen wij slechts één kandidaat binnen. Het is jammer omdat het zo minder spannend is. Toch leggen wij de kandidaat nog proeven op tijdens het Prinsenbal. We mochten vrijdagavond heel wat carnavalisten verwelkomen, ook uit de omliggende gemeenten.”

Carnavalsstoet

“Intussen kijken wij uit naar de carnavalsstoet die op zaterdag 17 februari gepland is met start aan de Rederskaai. De stoet wordt gevormd langs de omheining van de marine. Daar verwachten wij alle wagens en groepen. De stoet trekt eerst door de Vismijnwijk en dan richting dorp en Markt. Jaarlijks komt er heel wat volk kijken. Groepen kunnen nog tot 5 februari inschrijven om deel te nemen aan de stoet”, vertelt Jurgen Deetens van de Orde van de Zeesluffers. Kimberly Van Holm (26) uit Zeebrugge, die actief is in het onderhoud in het AZ Zeno, slaagde in alle proeven.

“Ik moest 150 mensen mee hebben en uiteindelijk waren er 238. Ik was al maanden voordien naar alle carnavalsactiviteiten geweest in alle omliggende gemeenten om mij voor te stellen en te vragen of ze mij kwamen steunen op het bal. Iedereen was van zijn woord. Ik ben bijzonder blij nu een jaar Prinses Carnaval te mogen zijn. Ik had ook liever een tegenkandidaat gehad, voor de spanning, maar ik zal mijn best doen. Kandidaat zijn kost wat geld, want je moet jezelf promoten en heel wat avonden op verplaatsing doorbrengen.”

“Ik kijk al uit naar het kindercarnaval en naar de carnavalsstoet van zaterdag 17 februari. Dan mag ik mee op de wagen in de stoet. Ik heb mijn eigen man, Alan Vergauwe, aangeduid om dit carnavalsjaar mijn jonker te zijn. Ik ben blij met zijn steun”, besluit Kimberley Van Holm.

(SR)