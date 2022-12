Kevin & Mario verkopen hun elpee met speciale tote-bag voor goede doel tijdens kerstmarkt in Roeselare

Kevin & Mario staan op zondag 11 en 18 december in de Zuidstraat waar ze hun elpee op een frivole manier aan de man en vrouw willen brengen.

“Een deel van de opbrengst gaat naar de Warmste Week, dat dit jaar kansarmoede als thema heeft”, klinkt het bij de twee. “Speciaal voor deze actie werd een unieke tote-bag gemaakt, met de bekendste quote van Kevin & Mario. Het wordt wel nog best spannend of we deze zakken op tijd geleverd zullen krijgen, want het is nogal druk bij onze leverancier. Maar sowieso krijgt iedereen een gratis zak bij aankoop van onze elpee. Of je koopt een zak voor de prijs van een elpee en krijgt er gratis onze plaat bij”, aldus Mario.

Zo keren de heren terug naar de roots van hun verhaal, de Zuidstraat waar het allemaal begon in 2008. “Op onze elpee staat ook onze kerstsingle ‘Kestdag & Nieuwjoar’ waar onze goeie vriend Marcel Vanthilt op meezingt. Een schone cadeau om onder de kerstboom te leggen én meteen ook de Warmste Week te steunen”, vertelt Kevin. “En wie weet mogen we nog eens passeren bij onze vrienden van Radio 2 op de markt. Stel je voor dat ze onze plaat willen draaien … We hebben trouwens een eigen radiospotje gemaakt om wat extra promo te maken.”, besluit Mario.