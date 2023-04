Kerkbestuur Koolskamp op zoek naar 48.000 euro voor restauratie uniek kerkorgel

Door waterschade is het unieke kerkorgel van de Sint Martinuskerk in Koolskamp niet meer bespeelbaar. De restauratie kost 48.000 euro.

De Sint Martinuskerk van Koolskamp beschikt over een uniek kerkorgel. Het is een Loncke-orgel dat volgens oudere parochianen dateert uit het midden van de vorige eeuw. Het is een product van de orgelbouwer Loncke uit Esen.

Door waterschade via het lekkende dak is het orgel niet meer bespeelbaar en daar wil het kerkbestuur weer leven en klank inbrengen. Er is een projectrekening geopend waarop iedereen een gift kan doen ten voordele van het herstel van dit orgel. De gift is fiscaal aftrekbaar. Om dit orgel in zijn oorspronkelijke staat te herstellen is er 48.000 euro nodig. Wie een steentje wil bijdragen kan doneren, op rekening BE62 7460 2405 7361 met vrije mededeling Gift 100 – 001 456. (JM)