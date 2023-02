Kelly Deriemaeker is terug met een podcast: “We moeten wat meer leren ‘foert’ zeggen”

Nog geen dag nadat Kelly Deriemaeker uitpakte met haar nieuwe podcast ‘Kelly zegt foert!’ nestelde die zich meteen in de hoogste regionen van de podcastlijstjes. Voor de voormalige journaliste in Ieper is het de manier om mensen te leren wat milder te zijn, voor zichzelf en een ander. “Ik probeer wat grijs te tonen tussen al dat zwart/wit vandaag.”

Kelly Deriemaeker is amper de 40 gepasseerd, maar mag gerust een digitale dinosaurus worden genoemd. Dat zegt ze ook zelf in haar gloednieuwe podcast ‘Kelly zegt foert!’. De Ieperse heeft immers al heel wat online watertjes doorzwommen. Bijna 20 jaar geleden begon ze met haar blog ‘Tales from the Crib’, en schreef ze ook een boek over deze dagboekvorm.

Haar blog was ook de aanzet voor een journalistieke carrière, die begon bij Story en eindigde bij De Standaard Magazine. Want een paar jaar geleden besloot de mama van twee de stekker er uit te trekken en zich te focussen op het online verhaal, na enkele succesvolle cursussen en workshops.

Ze had intussen ook haar handen vol met de succesvolle podcast ‘Werk & Leven’, die ze met streekgenote Anouck Meier maakte. De twee stopten er vorig jaar mee na 62 afleveringen en daarna werd het stil rond de Ieperse.

Online cursussen

Maar stilzitten zat er niet in. “Integendeel. Mijn werk speelde zich letterlijk en figuurlijk af achter de schermen”, aldus Kelly. “Ik maak nog steeds online cursussen. Zo lanceer ik binnenkort eentje over ‘ontdekkend dagboek schrijven’, en af en toe doe ik ook één-op-één coaching. Maar het is niet dat ik onvindbaar was, want met mijn nieuwsbrief #vergeetniettekijken bereik ik elke week nog duizenden mensen. Een deel daarvan vindt zijn weg naar mijn cursussen, wat dus mijn verdienmodel is.”

Want iedereen weet dat er nog geen sluitend verdienmodel zit achter een podcast. “Mijn zoon vroeg onlangs ‘of ik al geld had verdiend met mijn podcast’. Voor mij is die podcast vooral een middel om een breed publiek te bereiken. Bovendien is het ook fantastisch om te doen. Toen we door creatieve meningsverschillen stopten met ‘Werk & Leven’ miste ik het wel. Want ik schrijf heel graag teksten, maar voor een microfoon zitten, was iets wat ik ook heel graag bleek te doen. Al wilde ik niet meteen een nieuwe podcast.”

Goesting en foert

“Gaandeweg kwam het verhaal van ‘goesting’ naar voren, wat ik een heel mooi woord vind. Maar die goesting was telkens ook gelinkt aan foert zeggen tegen iets. Het was dat idee dat uiteindelijk kwam bovendrijven. Want we moeten effectief wat meer leren ‘foert’ zeggen.”

In haar podcast komen haar eigen ervaringen aan bod. Zo heeft Kelly naar eigen zeggen ‘een zwarte gordel in stoppen’. Eerder al konden haar volgers het relaas lezen van hoe ze gestopt was met roken, alcohol en Cola Light te drinken. “Ik beschouwde het telkens als een soort experiment. Het was een kwestie van mezelf in vraag te stellen, zoals waarom ik zoveel tijd spendeerde op Instagram. Uiteindelijk moest ik besluiten dat ik mijn tijd anders en beter kon besteden. En ik merk in mijn omgeving dat er steeds meer mensen zijn die ook hun leven in vraag durven stellen, of bepaalde gewoontes. Dat was initieel ook het doel van ‘Werk & Leven’: zaken die vanzelfsprekend lijken tegen het licht durven houden.”

Vader aan het woord

“Die lijn van ‘zachtaardig activisme’ wil ik doortrekken in mijn podcast. In ‘Kelly zegt foert!’ geef ik mijn eigen ervaringen mee, maar laat ik ook andere mensen aan het woord. En dat hoeven niet noodzakelijk altijd experts te zijn. Zo komt straks een goeie vriendin aan bod, die een kakjaar achter de rug heeft, maar even goed zou ik graag mijn vader eens aan het woord laten.”

Daarbij schuwt Kelly ook de zwaardere thema’s niet. Zo komen in de derde aflevering de hoge zelfdodingcijfers in de Westhoek aan bod. “Ik vroeg mezelf ook af of dat kan, maar heb dan ook foert gezegd. Kwestie van in het thema te blijven. (lacht) Want het moet niet allemaal speels of geestig zijn. We moeten ook babbelen over de lastige dingen. Door over thema’s als een huilbaby te praten op mijn blog – waar mensen nog altijd op terecht komen door Google – heb ik geleerd dat je in dat soort verhalen ook troost kan vinden. Dat je niet alleen maar façades ziet online. Want ik schrik er soms zelf van hoe weinig geconnecteerd we zijn tegenwoordig. We hebben niet veel ruimte om tijd te steken in vriendschappen, en dat in een tijdperk waar we nog nooit zo makkelijk verbonden waren met elkaar.”

Nuance brengen

“Ik probeer wat nuance te brengen in wat ik doe. Want zoals ze het in de psychologie omschrijven: het kan ook én-én zijn. Je kan én verdrietig zijn én lachen. Je kan én bewust ontslag nemen én toch ook eens vloeken. Ik wil het grijs tonen tussen al dat zwart/wit tegenwoordig. En het moet niet perfect zijn, ook niet in mijn podcast. Als ik mij verspreek, dan knip ik dat niet, maar laat ik het staan. Dat wil niet zeggen dat ik de lat niet hoog leg, maar ik ben wel milder voor mezelf. Dat is een groot verschil. En ik hoop vooral dat andere mensen dat ook leren, wat meer mild zijn voor zichzelf.”

‘Kelly zegt foert!’ is te beluisteren via Apple Podcasts en Spotify. Meer info op www.kellyzegtfoert.be.