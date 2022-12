Kathelijn Vervarcke verkozen tot laureaat van de Prijs Cultuurraad Oostende 2022

Tijdens de Algemene Vergadering van donderdag 8 december heeft de Cultuurraad van Oostende met een meerderheid van stemmen Kathelijn Vervarcke verkozen als laureaat van de Prijs Cultuurraad Oostende 2022.

Kathelijn Vervarcke werd voorgedragen door Ymke Honoré en door de Oostendse Gidsenkring ‘Lange Nelle’. Dirk Beirens lichtte tijdens de algemene vergadering de voordracht van Kathelijn Vervarcke toe. Hij prijst Kathelijn Vervarcke omdat zij jongeren in contact brengt met cultuur en op velerlei manieren Oostende op de culturele kaart blijft zetten. De Oostendse auteur / presentator / regisseur kreeg alle lof voor haar indrukwekkend oeuvre voor jong en oud dat nog constant groeit. Kathelijn Vervarcke is leerkracht Nederlands in Athena Centrum en moeder van twee.