Kathelijn Vervarcke ontvangt de Prijs Cultuurraad Oostende 2022

Dinsdagavond kreeg Kathelijn Vervarcke de Prijs Cultuurraad Oostende 2022 overhandigd in C.C. De Grote Post.

Zij werd voorgedragen door de Oostendse Gidsenkring Lange Nelle en Ymke Honoré. Zij haalde het in de tweede stemronde op vijf andere genomineerden. In relatief korte tijd realiseerde de laureaat een indrukwekkend oeuvre van historische werken, veelal in een Oostendse context, psychologische romans en regisseurswerk. In haar werk vibreert haar sociale bewogenheid vooral voor kwetsbare jongeren.

De prijs werd dit jaar voor de 33ste keer uitgereikt aan een persoon of vereniging die zich verdienstelijk maakte voor het culturele leven in Oostende. Op de foto overhandigt de laureaat van 2021 Willy Versluys de ‘Torso’ aan Kathelijn Vervarcke in aanwezigheid van de schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert, een aantal cultuurraadsleden, Dirk Beirens van de Oostendse Gidsenkring en Ymke Honoré.