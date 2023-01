‘Kathedraal’ wordt kunsttempel: William Sweetlove is eerste exposant in kerk van Leffinge

Na de oprichting van K.E.R.K. in Sint-Pieters-Kapelle, krijgt nu ook de voormalige Onze-Lieve-Vrouwekerk van Leffinge een kunstige invulling. De eerste die er mag exposeren, is kunstenaar William Sweetlove, uit Oostduinkerke.

De restauratie van het imposante kerkgebouw – omwille van zijn formaat ook wel de Kathedraal van het Noorden genoemd – startte begin jaren 80 van de vorige eeuw, maar door heel wat tegenslagen, met als dieptepunt het faillissement van enkele aannemers, sleepten de werkzaamheden zo’n dertig jaar aan. Uiteindelijk kostte de renovatie ruim 5,2 miljoen euro, waarvan weliswaar 80 procent gesubsidieerd werd door de Vlaamse overheid en de provincie. De kerk staat er sinds 1879 en telt dertien torentjes omdat de toenmalige bisschop Johan Joseph Faict in 1813 werd geboren, in Leffinge.

In juli 2021 besliste de bisschop van Brugge de parochie Onze-Lieve-Vrouw in Leffinge op te heffen. De kerk werd onttrokken aan de eredienst en overgedragen aan de gemeente, die er nu een kunsttempel zal van maken. De eer om die tempel te openen is aan kunstenaar William Sweetlove.

William Sweetlove (°1949) woont en werkt in Oostduinkerke. Zijn meest kenmerkende werken zijn de grote dierensculpturen in plastic, in uitgesproken kleuren. Een stijl typerend voor zijn lidmaatschap van de Cracking Art Group, een kunstenaarscollectief opgericht in Italië dat als doel heeft duurzame kunst te maken met niet duurzame materialen.

Wereldfaam

“Het grote publiek kent hem als de man van de enorme rode honden. Zijn oeuvre is wel ruimer dan dat”, zegt Natacha Lejaeghere, schepen van Cultuur en Erfgoed. “Naast de kleurrijke dierensculpturen waarvoor hij bekend is, maakt hij ook fantastische doeken en fotobewerkingen. De imposante kerk van Leffinge wordt nu het decor van een ruime overzichtstentoonstelling van deze kleurrijke kunstenaar met wereldfaam.”

Heel wat Middelkerkse kerken staan na de hervorming van de erediensten leeg. Het gemeentebestuur besliste bij het begin van deze beleidsperiode om duurzame herbestemmingen voor die gebouwen te zoeken. Dankzij het ruime karakter van de kerken werd al snel richting kunstsector gekeken. Pionier was Nick Ervinck, die in Sint-Pieters-Kapelle een permanent kunstplatform inrichtte in de voormalige Sint-Pieters-Kerk.

De voormalige kerk van Leffinge staat al een tijdje leeg. Tijdens het muziekfestival Leffingeleuren is ze al enkele jaren een derde podium, voor rustige bands.