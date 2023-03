Kate en Ester brengen beeldtaal in Memento

Tijdens het Memento festival is in de nok van de noordelijke Broeltoren, de Ingelborchtoren, een eerste grote presentatie ‘VER MOGEN’ van Kate Dejonckheere en Ester Bosschaert Devroe te zien. “Het is een onderzoek naar hoe verschillende media samen een tussenruimte met een nieuwe taal kunnen creëren”, zeggen ze.

Ester Boschaert Devroe en Ka(a)te Dejonckheere leerden elkaar kennen tijdens hun studies Kunstwetenschappen aan UGent en werkten samen aan hun bachelorproef.

Ka(a)te houdt vooral van schrijven, genres, tijdschriften als De Gids, Het Liegend Konijn en hart//hoofd, maar soms ook experimenteren met beeld zoals fotografie. Zij staat soms ook met literatuur op podia, maar denkt ook graag na over literatuur en andere artistieke media. Ze combineert schrijven en creëren met een literatuurstudie aan UGent. Ester heeft een passie voor veel verschillende media: video, dans, performance, plastische kunst. Ze combineert dansstudies aan TIP Freiburg met Mixed Media aan LUCA en eigen artistieke projecten.

Hoe ver mogen we gaan?

Ka(a)te en Ester hebben samen hun eigen collectief ‘Sterkat’. “Dat ontstond vanuit het verlangen om teksten samen te brengen met video, audio, performance, beweging en plastische kunst. Het is een samenwerking tussen taal en beeld, een onderzoek naar hoe verschillende media samen een tussenruimte met een nieuwe taal kunnen creëren. Allebei hebben we al vaak het gevoel gehad niet helemaal te passen in bestaande systemen. Via Sterkat kunnen we met een nieuwe taal een eigen vorm maken. Dat resoneert ook al in onze naam: sterkat is kruisbestuiving van onze eigen namen en creëert tegelijk een nieuw, fictief wezen”, zeggen ze.

Op Memento tonen ze ‘VER MOGEN’, hun installatie in de Ingelborchtoren. “We verhouden ons tot het overkoepeld thema van het festival: productiviteit. Meer bepaald onderzoeken we de effecten van overmatige arbeid en productiviteit op de binnenkant van het lichaam en op de menselijke relatie. De titel VER MOGEN verwijst naar het fysisch begrip ‘vermogen’, waarbij zo veel mogelijk arbeid verrichten in zo weinig mogelijk tijd tot een hoger vermogen leidt. Ook stelt de titel de vraag hoe ver we mogen gaan”, zegt Ka(a)te. “Op Memento willen we beeldtaal binnenbrengen op een woordfestival.We werken met verschillende media van taal en beeld: poëzie, performance, video en beeldende objecten, op scène en in de video, objecten tussen ingewanden en non-humane wezens”, duidt Ester.

