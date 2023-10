Kasteel van Ardooie decor van uniek lichtspektakel tijdens eindejaarsdagen

Het gemeentebestuur van Ardooie trakteert de bevolking ter gelegenheid van de eindejaarsdagen en de kerstperiode met een uniek spektakel. In december wordt het kasteel het decor voor een ‘indrukwekkende lichtshow’. De gemeente kreeg hiervoor de medewerking van de bewoners van het kasteel. De muren van het kasteel zijn immers het canvas voor deze lichtprojectie.

Het project kreeg de titel ’t Veld Verteld (met een ‘d’, red.). De lichtprojectie brengt een kerstverhaal waarbij de boeiende geschiedenis van het kasteel van Ardooie verweven wordt. Het kasteel is binnen de regio een uniek monument. Het kasteeldomein is normaal niet toegankelijk voor bezoekers of voor het publiek met uitzondering voor het nabijgelegen provinciaal domein. Door de toegangspoort kan je wel een blik werpen op het kasteel waardoor de passanten een vleugje Ardooise geschiedenis kunnen opsnuiven. Maar er is geen toegang. “Het kasteel heeft een rijke geschiedenis met veel bijzondere verhalen. De gemeente en de eigenaars van het kasteel willen deze verhalen onthullen ter gelegenheid van deze lichtprojectie”, zegt Tobias Callewaert die ons te woord staat.

Kerstverhaal doorspekt met weetjes

Volgens het gemeentebestuur is het een uniek project waarbij de bevolking uit de brede regio het kasteel zal zien, dat letterlijk en figuurlijk in de spotlights wordt gezet.

Rond de kerstvakantie wordt ’t Veld Verteld een mooie ervaring voor een bezoek van familie en vrienden. De lichtprojectie en de geluidsevocatie vertelt in eerste instantie een kerstverhaal. Maar het kerstverhaal wordt doorspekt met weetjes over het kasteel en de regio. “Zo wordt het voor jong en oud een boeiende vertelling zonder dat het een geschiedenisles wordt”, zegt Tobias Callewaert.

De timing

De projectie is gedurende zes avonden ter beschikking. Dit is tussen 16 december en 27 december. De voorstellingen zijn te bewonderen vanuit een overdekte tribune. Tickets zijn te verkrijgen via www.ardooie.be en kosten acht euro (of 3 euro voor kinderen, red.). Op de website kan je ook de precieze uurregeling vinden.