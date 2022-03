Karine Taillieu wint ‘Prijs van de Culturele Raad 2021’: “Unieke prestatie neergezet”

De ‘Prijs van de Culturele Raad 2021’ ging dit jaar naar Karine Taillieu. Een keuze die dag en nacht verschilt van de winnaar van vorig jaar, het in Veurne geboren muzikale talent Sylvain Vanholme, aanvoerder van de legendarische popgroep Wallace Collection.

Jos Clauw, voorzitter van de Culturele Raad, trekt alle lofregisters open om die keuze te verdedigen: “Ik vermoed dat het Veurnaars een wowgevoel gaf toen ze eind 19de eeuw voor het eerst een ansichtkaart van hun stad onder ogen kregen en daarop de hen zo vertrouwde gebouwen fotografisch vereeuwigd zagen. Voor wie zo’n postkaart kreeg toegestuurd, was dit ongetwijfeld een souvenir om te koesteren. In de eerste helft van de 20ste eeuw ontwikkelde de fotografie zich in sneltempo, zodat dit geleidelijk aan binnen ieders bereik begon te liggen. Door de digitalisering van de laatste decennia is de zogenaamde zeldzaamheid van bepaalde collector’s items nu niet zo uitzonderlijk meer, en liggen terreinen van bepaalde verzamelaars door het internet er totaal ontgonnen bij. Zeldzame boeken kun je met gemak downloaden en we dachten dat met de vooruitgang van het digitale tijdperk alles in onze magische laptop en smartphone te vinden was… Tot iemand in onze deelgemeente Bulskamp een Facebookgroep lanceerde onder de naam Veurne vroeger en nu door het oog van de camera. In geen tijd werd dit initiatief een waar succes, en de groep telt momenteel meer dan 2.700 leden. We hebben het hier niet over iemand die een internationale carrière heeft uitgebouwd of een uitgebreid palmares kan voorleggen, maar iemand die al enkele jaren met hart en ziel de liefde voor Veurne en Veurne-Ambacht uitdraagt en de schoonheid van onze streek tentoonspreidt op een forum dat ook in feite wereldwijd geraadpleegd kan worden. Juist om deze unieke prestatie heeft ons bestuur geoordeeld dat Karine Taillieu de Prijs van De Culturele Raad meer dan terecht verdient!”

We hebben al veel bijgeleerd over ons mooie Veurne!

Facebookgroep

Karine reageert verrast en is ontroerd. Ze legt uit hoe alles begon. “De Facebookgroep werd in oktober 2018 opgericht door mijn zoon Peter Desaver. Hij was lange tijd heel ziek geweest en op het laatste van zijn revalidatie is hij opnieuw beginnen te fotograferen. Dat deed hij ook al voor zijn ziekte. Hij wist dat mijn partner Danny en ik postkaarten, boeken en documentatie verzamelden van Veurne en de deelgemeenten. Dat deed ik al toen mijn man, die in 2012 gestorven is, nog leefde. Intussen heb ik zo’n 3.000 postkaarten en massa’s boeken en brochures. Peter nam enkele van onze oude postkaarten mee en ging dan staan waar bijvoorbeeld 100 jaar geleden de fotograaf van de postkaart moet gestaan hebben. Dan nam hij een foto van de huidige huizen. Mijn partner Danny Bonte en ik deden mee vanaf de eerste dag om de Facebookgroep aantrekkelijk te maken. Toen Peter weer aan het werk kon, had hij minder tijd en namen Danny en ik het over, samen met nog een zoon. De Facebookgroep gaat enkel over Veurne en de deelgemeenten en iedereen helpt elkaar om foto’s van gebouwen, familie, gebeurtenissen, verhalen of wat dan ook van vroeger te zoeken. We merken dat er altijd een grote respons is op de foto’s en artikels. We hebben al veel bijgeleerd over ons mooie Veurne! Wel letten we erop dat niemand reclame publiceert of iets post wat niks met Veurne te maken heeft.”