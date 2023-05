Kapel Heilige Familie in Oekene onderging grondige opknapbeurt

De vele kapellen op ons grondgebied zijn ankerpunten in het landschap. Ankerpunten die met de nodige zorgen de tand des tijds doorstaan. Die zorg wordt aan vele erfgoedmonumentjes gegeven dankzij het project klein erfgoed. De kapel van de Heilige Familie in Oekene had nood aan een grondige opknapbeurt. De eigenaar de heer Sabbe en stad Roeselare sloegen de handen in elkaar om deze kapel die in de tweede helft van de 19de eeuw is ontstaan aan te pakken zodat ze de volgende 150 jaar kan doorstaan.

“Als onroerenderfgoedgemeente dragen we ook zorg voor de kleine erfgoedelementen in de stad. Dit project is een uitstekend voorbeeld van een unieke samenwerking tussen eigenaar en stad”, horen we van schepen Mieke Vanbrussel.

“De conditie van de kapel maakte een totaalrestauratie noodzakelijk. De kapel is oorspronkelijk opgetrokken in een muurdikte van vier stenen. Hierdoor kwamen er bij de gevelrenovatie bijzonder veel bakstenen aan te pas. De gevel werd uitgevoegd en alle slechte of losgekomen bakstenen verwijderd en vervangen. Daarna vond er een reiniging van de gevel plaats.”

Tweede leven

Uiteindelijk is de kapel hervoegd, gecementeerd en voorzien van een beschermlaag. Ook de vensterbank is vernieuwd. De firma Aquastra voerde de werken uit. Ze zijn gespecialiseerd in gevelrenovaties en het geven van een tweede leven aan gebouwen. De heer Sabbe stond zelf in voor de vernieuwing van het dak en het smeedijzeren hekwerk. Het schilder- en oplapwerk aan de binnenkant van de kapel nam hij ook voor zijn rekening.

David Roelens trok de kapel op in 1870. Hij woonde bij zijn neven op de boerderij vanaf 1868 tot 1872. De oude en kapotte boomkapel liet hij verwijderen om er de stenen kapel van de Heilige Familie te bouwen. Tijdens een grote plechtigheid werd de kapel gewijd en iedereen liep in stoet vanuit de kerk. De kapel was voor de gelegenheid versierd met bloemen en kransen. Jongeren uit de buurt losten tijdens de wijding enkele geweerschoten om de plechtigheid aan te kleden. Het stelen van voorwerpen uit de kapel was de aanleiding voor het plaatsen van een ijzeren ingangspoort in 1912. Nu, 153 jaar later, komen we opnieuw samen bij diezelfde kapel.

Erfgoed

Het project klein erfgoed besteed aandacht aan klein historisch, militair en religieus erfgoed van Roeselare. Sinds 2016 inventariseert, onderhoud en herstelt het project dit onroerend erfgoed op haar grondgebied. Het gaat over kruisbeelden, gedenkstenen en kapelletjes. Het maakt deel uit van de reguliere werking van de stad. Vanaf 2017 werd budget en personeelsruimte gecreëerd ter uitvoering van het project klein erfgoed. Jaarlijks wordt een budget uitgetrokken om de kleine erfgoedelementen te consolideren en te optimaliseren. De interne diensten verzorgen in de meeste gevallen de heropfrissingswerken, inclusief de omgevingsaanleg. Externe firma’s verzorgen complexere zaken en grondige restauraties. In 2022 werden vijf kapellen, een kruisbeeld en een Piëta onder handen genomen waarvan de kapel van de Heilige Familie in Oekene het grootste project vormde.