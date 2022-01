Kandidaten gezocht voor Grote Prijs Ernest Brengier in Oostrozebeke

Onder impuls van wijlen burgemeester Lieven Demedts, zelf een grote cultuurfan, werd de vijfjaarlijks grote cultuurprijs Ernest Brengier in het leven geroepen. De prijs wordt dit jaar opnieuw uitgereikt. Geïnteresseerden kunnen zich nu kandidaat stellen.

Ernest Brengier was een toondichter die in Oostrozebeke woonde en die nu verder leeft in de naar hem genoemde cultuurprijs. De winnaar van de prijs Ernest Brengier (500 euro) wordt gekozen door een onafhankelijke jury van experten die de uitzonderlijkheid van de prestatie beoordelen.

Criteria

Daarbij zijn volgende criteria richtinggevend: Oostrozebeke op de kaart zetten, een culturele uitstraling brengen in de gemeente of daarbuiten, een wezenlijke bijdrage leveren tot de culturele ontplooiing… Elke culturele of socio-culturele vereniging gevestigd in Oostrozebeke kan zich kandidaat stellen voor de prijs Ernest Brengier. Voorts kunnen ook individuele personen, gedomicilieerd in de gemeente of met een relevante band met de gemeente op het ogenblik van de geleverde prestatie, zich kandidaat stellen.

De kandidaatstelling moet vergezeld zijn van een uitgebreide motivatie waarom de vereniging, persoon, groep of instelling de prijs moet winnen. De kandidatuur kan gesteld worden aan het digitaal loket.

(CLY)