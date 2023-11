Kadril concerteert op culturele avond van de Marnixring: “Oog hebben voor minstbedeelden”

Op vrijdag 17 november organiseert Marnixring De Vlaschaard zijn jaarlijkse culturele activiteit. Deze keer is dit met de folkgroep ‘Kadril’. De opbrengst gaat zoals elk jaar integraal naar het goede doel. Dit jaar zijn dit onder meer ‘De Kindervriend’ in Rollegem en ‘De Voedselbank Avelgem, Spiere-Helkijn, Zwevegem’, naast nog een aantal andere sociale werken.

De Marnixring is een internationale serviceclub en werd op 3 december 1968 opgericht door enkele vooraanstaande Vlamingen. “De naam Marnixring verwijst naar de 16de-eeuwse figuur van ‘Filips van Marnix’, Heer van Sint-Aldegonde, die in zijn persoonlijkheid de doelstellingen van onze vereniging belichaamt”, aldus Mia Allaert van Marnixring De Vlaschaard.

De Marnixring organiseert activiteiten en projecten, vooral in een sociaal-culturele context. De vereniging heeft ook tot doel de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen. “Alle serviceclubs hebben dienstvaardigheid in hun doelstellingen ingeschreven, maar De Marnixring is de enige serviceclub die de dimensie ‘Koesteren van onze taal en cultuur’ in zijn doelstellingen heeft opgenomen. Dit doen we door het verspreiden en bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur, door vriendschap en dienstbetoon onder de leden aan te moedigen ongeacht hun levensbeschouwelijke en politieke overtuiging, en door het bevorderen van solidariteit, verstandhouding en vrede door het ideaal van dienstvaardigheid”, aldus Allaert.

Marnixring De Vlaschaard werkt ook, samen met de gemeenten Avelgem en Zwevegem, aan een meerjarenproject ‘Het Poëziepad’ van Avelgem tot Zwevegem.

Poëziewedstrijd

“Door een jaarlijkse poëziewedstrijd wordt het bekroonde gedicht, en het gedicht geschreven door de jaarlijks aangestelde curator van de wedstrijd, gematerialiseerd en krijgen ze een plaatsje op belangrijke plaatsen in Avelgem en Zwevegem. Dit jaar werden twee nieuwe gedichten onthuld in Avelgem en normaal sluiten we dit project volgend jaar af met twee gedichten die in Zwevegem zullen opgesteld worden. De daaraan verbonden poëziewedstrijd, met als thema ‘Welk spel speel jij, dichter’, loopt momenteel.”

Als serviceclub heeft men ook oog voor de minstbedeelden. “Jaarlijks organiseren we een culturele avond waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Voorbeelden van organisaties die al op de steun mochten rekenen zijn Huize Ten Dries in Sint-Denijs, vzw Aniké van Dr. Ann Vercoutere uit Avelgem, de vzw Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen, Kunstwerkplaats De Zandberg uit Harelbeke en De Engelenhoeve.”

Volgende week vrijdag, 17 november, organiseert men opnieuw een concert in de Sint-Dionysius en Sint-Genesiuskerk in Sint-Denijs. Deze keer staat de folkgroep Kadril op de affiche. “Kadril bestaat inmiddels 47 jaar. Hun indrukwekkende staat van dienst is een opeenstapeling van legendarische momenten met honderden concerten in binnen- en buitenland. Men had frontzangers zoals Eva De Roovere en Patrick Riguelle en maakte kleinkunstklassiekers waaronder ‘Meneerke van Maldeghem’ en ‘Louise’. Kadril is een folkgroep met als verdienste de eerste groep in Vlaanderen te zijn die erin slaagde het traditionele repertoire te vermengen met rockelementen”, aldus Mia Allaert.

De doorwinterde muzikanten brengen een mix van oude liedteksten gecombineerd met de nodige folk-touch, en dit op een bedje van rock & roll, met hun nieuwe frontvrouw, Kimberly Claeys.

Praktisch

Volgende week vrijdag 17 november is er dus het concert om 20 uur in de Sint-Dionysius en Sint-Genesiuskerk in Sint-Denijs. De opbrengst gaat dit jaar naar ‘De Kindervriend’ in Rollegem, ‘De Voedselbank Avelgem, Spiere-Helkijn, Zwevegem’ en andere sociale werken. Na het concert volgt nog een receptie.