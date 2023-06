Jozef Deleu krijgt Panoramakader in Rekkem

Op 5 juni hulde het stadsbestuur het panoramakader in met het favoriete zicht op een plek in Rekkem van dichter en schrijver Jozef Deleu.

Schepen van Cultuur Griet Vanryckegem sprak zelfs over ‘onze’ Jozef Deleu. “Een kader op Rekkem, op de grens, op zijn gekoesterde zicht op het groen… Een kader dat ‘onze’ Jozef Deleu permanent in woord en beeld vastlegt in het hart van Rekkem. Op de cartooncover van Arkeprijs stond ooit: ‘De tijden veranderen, als Jozef maar dezelfde blijft’.”

Op het panoramakader vind je een QR-code die leidt naar een mooie kortfilm over Jozef Deleu. “Ik ben heel vereerd met dit panoramakader. Door dit kader zullen de Rekkemnaars mijn favoriete landschap kunnen waarnemen. Bedankt voor geschenk”, besloot een trotse Jozef. (NV)