Journaliste Jelle Van Riet wordt ambassadeur Huis van de Dichter: “Ambassadeurschap doet mijn poëziehart gloeien”

Het Huis van de Dichter, de voormalige woonst van Gwy Mandelinck in Watou, wordt sinds begin 2018 opengesteld als schrijfresidentie en dat 16 weken per jaar. Journaliste en auteur Jelle Van Riet wordt ambassadeur van het Huis van de Dichter in Watou en presenteert vier Residentensessies op Kunstenfestival Watou.

Na Michaël Vandebril en Astrid Haerens neemt Jelle Van Riet de fakkel over als ambassadeur van het Huis van de Dichter. Ze zal in team met Peter De Roo, Michaël Vandebril en Lieve Desmet de residentie verder uit bouwen als professionele schrijfplek waar nieuw werk wordt geschreven en gepresenteerd. Jelle Van Riet (Brugge, 1971) is journaliste (De Standaard), auteur en literair organisator.

Een hart voor poëzie

“Het ambassadeurschap van het Huis van de Dichter doet mijn poëziehart gloeien. Het is mijn intentie om vanuit de historische humus van het Huis nieuwe initiatieven te laten opschieten waarvan sommige hopelijk een tijdje overeind zullen blijven, andere even snel mogen verdampen als journalistiek werk. Ik vind het ene niet belangrijker dan het andere. Zolang er maar liefde mee gemoeid is”, zegt Van Riet.

Schrijfresidenten

Het Huis van de Dichter was tot begin 2009 de woning van Gwij Mandelinck, oprichter, bezieler en organisator van de Poëziezomers van Watou. Sinds februari 2018 wordt het Huis van de Dichter opengesteld als residentie voor auteurs die in Vlaanderen en Nederland wonen en werken. Auteurs uit alle genres zijn er welkom, van alle leeftijden, diverse achtergrond, komaf en cultuur.

De schrijfresidentie biedt ook kansen aan auteurs van kinder- en jeugdliteratuur en auteurs die in cocreatie willen samenwerken met kunstenaars uit andere disciplines. De vzw Huis van de Dichter biedt de auteur een kosteloos verblijf aan van één volle werkweek. De jaarlijkse toewijzing van de schrijfresidenten gebeurt na een beoordeling door een onafhankelijke selectiecommissie en in samenspraak met Passa Porta, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het residentiebeleid van Literatuur Vlaanderen.

Nieuwe Residentensessies

Huis van de Dichter presenteert vier nieuwe Residentensessies – 7, 14, 21 en 28 augustus – tijdens het Kunstenfestival Watou. “Jelle Van Riet interviewt vier zondagen Vlaamse en Nederlandse dichters die hebben geresideerd in Watou, onder wie Nisrine Mbarki, Peter Holvoet-Hanssen, Hans Depelchin en Babeth Fonchie Fotchind. Het publiek krijgt een unieke inkijk in het dichterlijke creatieproces en de verblijfservaring in Watou. De dichters lezen ook telkens voor uit werk waaraan ze in Watou schreven”, zegt Peter De Roo. “De Residentensessies dragen bij tot de uitstraling van Watou als literaire broedplek: in Watou worden nieuwe teksten gecreëerd én gedeeld met het publiek.”