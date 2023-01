Jongerenfestival Plankgaszet ook in op eigen talent

Cultuurcentrum Gildhof, Theater Malpertuis en de Tieltse academies hebben opnieuw de handen in elkaar geslagen voor een editie van het jongerenfestival Plankgas. Niet alleen kan je genieten van theater, muziek, workshops en beeldende kunst, ook eigen talent krijgt een plaats in een bijzondere wedstrijd. Het jongerenfestival kreeg dit keer de titel Connected en loopt van 27 tot 29 januari.

Het programma van jongerenfestival Plankgas zit bomvol. Zo kan je op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari in Theater Malpertuis genieten van fijn theater. Op vrijdag is dat Bronks met The Happy Few, op zaterdag Eva Binon en Jason Dousselaere met Catharsis.

Wedstrijd

Voor de allereerste keer schreven de organisatoren ook een wedstrijd uit, onder de noemer Connected Contest. Jongeren tussen 14 en 22 jaar oud met talent voor muziek, dans, woord of beeldende kunst konden zich hiervoor inschrijven door middel van een kunstwerk of performance. De resultaten zullen te zien zijn tijdens het jongerenfestival. Een professionele jury kiest uit alle inzendingen ook een aantal winnaars. Die prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 27 januari.

Workshops

De makers van de voorstelling Catharsis nodigen geïnteresseerden op zaterdag 28 januari ook uit voor een bijzondere inleiding op de voorstelling. Van 17 tot 18 uur zullen de acteurs vertellen over hun manier van werken, inspiratiebronnen en de uitwerking van de voorstelling. Daarna kan je genieten van een lekkere pasta in afwachting van de voorstelling.

Jongeren die zelf aan de slag willen gaan met theater, kunnen zich inschrijven voor vier workshops die plaatsvinden op woensdag 15 februari en woensdagen 1, 8 en 15 maart, telkens van 19 tot 22 uur. Aan het einde van de vierde workshop wordt er afgesloten met een toonmoment. Inschrijven voor de workshops kan via helena.van.den.berge@academietielt.be.

Tentoonstelling

Tijdens het festival is er ook plaats voor beeldende kunst. De Connected Art-tentoonstelling is te bezichtigen in cc Gildhof en de Stedelijke Academie tijdens het Plankgasfestival en loopt tot en met 5 februari. Alle Connected Art-performances zijn te zien op zondag 29 januari in cc Gildhof en Theater Malpertuis.

(LDW)

Meer info: www.gildhof.be