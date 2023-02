Jongeren uit regio Knokke-Blankenberge-Brugge zetten ideeën en gevoelens op papier

Onder de titel ‘Het lijkt een Feestje’ hebben een 400-tal jongeren uit de regio Knokke-Blankenberge-Brugge hun ideeën en gevoelens over hoe zij een feest beleven op papier gezet.

De gedichten van de 18 genomineerden, verdeeld over twee leeftijdsgroepen, werden in een grootse show in CC Scharpoord aan het publiek gepresenteerd.

In de categorie 3de graad lager onderwijs haalde Kriebelfeest van Wouter Spanoghe het. Hij kreeg voor dit vrolijk vers ook de publieksprijs.

In de categorie 1ste graad van het middelbaar onderwijs werd het boeiende De donder in mijn hoofd van Gilles van Assche de winnaar. Julie Heymans kreeg de publieksprijs voor het tedere Elke dag feest.