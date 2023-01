Jolly Ellegeest krijgt Cultuurprijs 2022 in Ardooie

De uit Gent overgekomen Jolly Ellegeest (Jonk) heeft ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie de gemeentelijke cultuurprijs gewonnen.

Toen ze een paar jaar geleden in Ardooie kwam wonen, zal ze wel niet verwacht hebben dat ze hier op het podium zou staan voor de cultuurprijs. Maar die eer heeft ze alleen aan zichzelf te danken, en aan de leden van de cultuurraad. Jolly is streetart-artieste en brengt kleur op de kale gevels. Ze leerde de job waar het hoort, en dat is op straat in Gent waar streetart in is. Toen ze met haar vriendin, die uit Ieper afkomstig is, een stekje zocht zowat halverwege, vestigde het koppel zich in de Bonquetstraat in Ardooie. Hier was streetart een onbekend gegeven, maar daar bracht Jolly verandering in. “Via de sociale media deed ik een oproep. Wie een grote grijze of kale gevel heeft en wat kleur wil, kan me bellen. Roza Fockaert uit de Watervalstraat deed dit en sinds ruim twee jaar heeft ze de eerste kleurrijke gevel in de gemeente.”

Persoonlijk tintje

De streetart-artieste geeft doorgaans een persoonlijk tintje aan haar werk. Kijk maar naar de Groene Dreve of naar het instituut Heilige Kindsheid, waar Jolly aan het werk was. Haar laatste creatie is een gigantisch schilderij op de gevels van het Hofland en de jeugdlokalen met taferelen uit Ardooie. “Dankzij Jolly ontdekken we een nieuwe vorm van kunst in de gemeente, waardoor kale gevels omgetoverd worden tot kleurrijke taferelen. Wij zijn dan ook blij dat ze zich hier vestigde en bieden haar uit waardering de cultuurprijs aan”, was de motivatie binnen de cultuurraad.