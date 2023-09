John Blommaerts exposeert werken in Studio Marthe

In haar recent opgestarte Studio Marthe, onder de luifel van garage Ritz in de Wittenonnenstraat, creëert Heidi Vanhaverbeke uit haar oogst aan strandvondsten inspirerende sculpturen. Maar momenteel is haar atelier integraal gewijd aan het oeuvre van de Oostendse kunstenaar John Blommaerts.

“Ik ben een bewonderaar van zijn werk en met die expo merk ik dat ik niet alleen ben”, zegt Heidi Vanhaverbeke. “Zijn werk – dat te weinig gekend is – wordt erg positief onthaald.”

Academisch opgeleid door Gustaaf Sorel en Maurice Boel en geïnspireerd door Frans Masereel en James Ensor, realiseerde de 78-jarige kunstenaar een gevarieerd en verrassend oeuvre aan schilderijen, tekeningen, collages en installaties.

Nog te genieten tot en met 21 oktober, op donderdag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 18 uur, of op afspraak via 0487 10 81 19.