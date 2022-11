Jeugdatelier De Durvertjes organiseert voor 8e keer comedy-avond Beveren Lacht

Op zaterdag 19 november is het terug lachen geblazen in De Nieuwe Deure in Beveren. De Durvertjes wisten de voorbije jaren gevestigde waardes zoals David Galle, Gunther Lamoot en puntdichter Denis Nowe te strikken.

Nu is het de beurt aan MC Koen Dewulf, Jasper Posson, Ygor en Erhan Demirci om de lachspieren te prikkelen. Kaarten zijn verkrijgbaar via https://www.beverenlacht.be/kaartenverkoop.

MC Koen Dewulf is als stand-up comedian pittig, ad-rem en laat zich vooral door de keerzijde van actuele thema’s inspireren. Zo nam hij ongegeneerd de hypocrisie van ecologisch verantwoord leven op de korrel in zijn zaalshow Ecocriet. In Krochten & Bonkels bracht Koen het absurde verslag van de samenloop van zijn hersenkronkels waarin hij doet hij wat hij al heel lang wou: zich niks aantrekken van wat anderen zeggen, schrijven en doen!

Jasper Posson won in 2017 de Lunatic Comedy Award, was in 2018 finalist van Humo’s Comedy Cup en verzorgde al het voorprogramma van o.a. Alex Agnew, Philippe Geubels, Bas Birker en Michael Van Peel. Volgens sommigen is hij de grappigste ambtenaar van Vlaanderen, volgens andere is hij de enige grappige ambtenaar van Vlaanderen. Jasper timmert al enkele jaren aan de weg, met kleine stapjes en een batterij scherpe observaties. Jasper Posson omschrijft zichzelf in 3 woorden: hilarisch, knap, en bescheiden. Hij lacht graag met verzuurde politici, onromantische zee-otters en Antwerpenaren die zichzelf te serieus nemen.

Ygor

Ygor is het alter ego van Filip Haeyaert, een kleine man uit Poperinge met een blonde krullenkop en aardig wat pluimen op z’n muts, zoals o.a. Humo’s Comedy Cup, Persoonlijkheidsprijs Cameretten Rotterdam, Commeere Comedy Cup Brugge, Crazy Comedy Cover Contest Gent en Parkstad Cabaretfestival Heerlen. Tussen 2010 en 2013 trok hij als meester-dienaar mee met Gili. Hij ontpopte zich tevens tot ‘cartoon-held’ en graag geziene gast bij tv-programma’s als ‘Comedy Casino’ en ‘Villa Vanthilt’.

In september 2015 bracht hij het boek ‘Dertig Februari’ uit, met verhalen en cartoons geënt op het thema van de voorstelling. Ygor is een vaste waarde op de Vlaamse comedy-scène!

Erhan Demicri

Erhan wandelt, op zijn gekende manier, door zijn schooljaren en gaat studeren in Brussel. Hij krijgt de smaak te pakken en volgt verdere opleidingen in Gent en New York. Hierna gaat hij aan de slag als marketing- en communicatiespecialist. Tijdens zijn studentenjaren begint hij al te experimenteren met comedy. Zijn finaleplaats op de Culture Comedy Award 2009 én de juryprijs van de 123 Comedy Award 2010 maakte van hem een grote belofte binnen het Vlaamse comedyland. “Van deze man gaan we nog horen” opperde De Standaard en Erhan loste die verwachting meteen in. De voorbije jaren toerde hij met het comedycollectief Hakims of Comedy en deed zo menig cultureel centrum in zowel Vlaanderen als Nederland aan. Nadien speelde hij 3 seizoenen lang het voorprogramma van ‘Han solo bedankt!’. In zijn eigen stand-up optredens ontziet deze rasechte gastarbeiderszoon geen enkel onderwerp – zijn eigen uittocht van het harde, Limburgse dorpsleven naar het nog hardere ‘life in the ghetto’ van Brussel nog in het minst. Niet alleen politiek & integratie vormen zijn inspiratie, het alledaagse leven van de gemiddelde Belg frappeert hem te meer. (LVC)