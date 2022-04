Jeugdafdeling van Kinky en Co voor het eerst op het podium

Op zaterdag 2 en zondag 3 april brengt de elfkoppige jeugdafdeling van theatergroep Kinky en Co uit Rumbeke een nieuwe voorstelling in Parochiaal Centrum Den Hazelt: ‘Inky Winki Worki Land’. Elf enthousiaste kinderen zullen verschillende personages tot leven laten komen in een stuk waar samenwerken centraal staat.

“Het stuk gaat over dromen en hoop”, vertelt Marijke Vancoillie. “Er zijn twee hoofdpersonages, een broer en zijn zus. Op een avond gaan de twee slapen en beleven ze identiek dezelfde droom. In die droom komen ze andere personages tegen en samen met die personages proberen ze uit hun droom te geraken.”

Zowel volwassenen als kinderen zijn welkom om de voorstelling bij te wonen. “Er zijn een aantal knipogen naar de volwassen wereld ook”, lacht Marijke.

Eigen stuk

Theatergroep Kinky en Comedie uit Rumbeke bestaat inmiddels twaalf jaar. Ongeveer twee jaar geleden richtte Lorenzo Huvaere samen met zijn vrouw Marijke Vancoillie de jeugdafdeling op. Samen schreven ze ook het stuk waarmee de jeugdafdeling nu mee zal uitpakken.

“We vonden het belangrijk dat kinderen en jongeren ook meer in contact kwamen met toneel en theater. Daarom organiseerden we twee jaar geleden een auditiedag”, vertelt Lorenzo. “Daar kwamen 21 kinderen op af. Nu zijn we met een vaste groep van elf enthousiastelingen. De jongste is acht jaar en onze oudste is vijftien.”

Twee jaar geleden wou Kinky en Comedie het tienjarig bestaan vieren met een dubbele voorstelling. Opnieuw bedierf de coronacrisis alles.

Geen tienjarig jubileum

“Het was de bedoeling om voor ons tienjarig bestaan een voorstelling te geven met de kinderen. Toen kwam corona en kon ons tienjarig jubileum niet doorgaan. Nu spelen we dus de voorstelling die we toen van plan waren om te brengen”, legt Marijke uit.

De acteurs bleven twee jaar op hun honger zitten, maar dat zorgde ook voor voordelen. “Na de afgelasting van onze originele speeldata, leerden we de jeugdcast ondertussen al wat beter kennen”, vertelt Lorenzo. “Daardoor konden bepaalde teksten aangepast worden naar de fantasieën van de kinderen zelf.”

Bepaalde teksten werden aangepast naar de fantasieën van de kinderen zelf

Lorenzo en Marijke zijn ondertussen ook al volop bezig met het voorbereiden van een stuk voor volgend jaar. “Wie tussen het eerste leerjaar en het derde middelbaar zit en zich geroepen voelt om toneel te spelen, is bij ons zeker welkom!”, lacht Marijke.

Tickets

Op zaterdag 2 en zondag 3 april speelt Kinky en Co Jeugd hun allereerste voorstelling ooit in PC Den Hazelt, Pastoor Slossestraat 1 in Rumbeke. Tickets voor de voorstelling kunnen aan de deur gekocht worden, maar wie liever op voorhand bestelt, kan reserveren via 051 22 41 54 of 0485 76 44 01. Een ticket kost 7 euro.

(MC)