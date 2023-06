Jens Dendoncker, Ruben Block en Tourist LeMC volgend seizoen in CC De Schakel, dat grote werken ondergaat: “Uitkijken naar cultuurcafé”

Deze week werd tijdens twee avondvoorstellingen en een middagsessie het nieuwe cultuurseizoen van De Schakel voorgesteld. Naast heel wat nieuwe namen en jonge talenten staan er opnieuw kleppers als Jens Dendoncker, Alex Agnew, Bruno Vanden Broecke, Tourist LeMC en Ruben Block op de planken. De renovatie en nieuwbouw op de site moeten rond maart 2024 afgewerkt zijn.

Afgelopen jubileumjaar werd de 50ste verjaardag van het cultuurcentrum met talloze topoptredens feestelijk gevierd. Maar ook volgend jaar zakt er heel wat moois af naar Waregem. Het team van De Schakel maakte deze week tijdens drie seizoensvoorstellingen het aanbod van 2023-2024 bekend.

Directeur Dave Van Robaeys stelde het dans- en theaterprogrammatie samen. “Naast heel wat jong geweld passeren toppers als Bruno Vanden Broecke, Tom Vermeir en Johan Heldenbergh de revue.” Joost Van de Kerkhove pikt er al jaren de beste voorstellingen binnen de genres humor, muziek en circus uit. “Kommil Foo, Jens Dendoncker en Alex Agnew zijn een garantie op succes.”

Vormingen

Raymond van het Groenewoud is begin oktober al te bewonderen in De Schakel. Ruben Block speelt solo en ook Jef Neve, Tourist LeMC, Wim Opbrouck en Trixie Withley zijn geboekt. “Ik kijk ook uit naar de in Waregem geboren jazzpianist Alex Koo. Tijdens zijn optreden keert hij terug naar zijn roots in de klassieke muziek en gebrukt hij bijzondere pianotechnieken.”

Het aanbod bevat heel wat vormingsactiviteiten met workshops en masterclasses, zo gaan dichter Delphine Lecompte en denker Johan Braeckman in gesprek. Regisseur Glenn Dumortier gaat dan weer met het publiek in gesprek na de voorstelling van zijn beklijvende documentaire over gedetineerden en vrije burgers die samen poetry slam maken. En uiteraard werd er voldoende familietheater voorzien voor de kleinste cultuurfanaten.

Clubconcerten

“We kregen al heel wat positieve reacties op ons aanbod”, weet communicatieverantwoordelijke Jorge Dewintere. “Vooral onze humorselectie valt in de smaak. Mensen lachen graag natuurlijk. Onze clubconcerten organiseren we nog maar enkele maanden, in de nieuwe Schakelbox. Daar spelen we volgend jaar harder op in om ons huidig publiek te verrassen en een nieuw publiek aan te trekken.”

De renovatie- en nieuwbouwwerken zijn volop bezig. © LV

Ondertussen vinden er grote renovatie- en nieuwbouwwerken plaats naast de schouwburg. Het cultuurcentrum krijgt een nieuwe look en er zal een eigen cultuurcafé in huizen. “We vermoeden dat de werken rond maart 2024 afgerond zullen zijn”, vertelt schepen van Cultuur Pietro Iacopucci (CD&V).

“En uiteraard kijken we uit naar het café. De sollicitatieprocedure werd enkele weken afgesloten, tegen de zomer bepalen we wie de uitbating op zich zal nemen.” In de schouwburg zelf vinden er geen werken plaats. “Ondanks de werfomgeving kunnen alle geplande optredens er perfect doorgaan. Voor andere voorstellingen kunnen we in de Schakelbox terecht.”

Voorverkoop

De voorverkoop van de abonnementen start op zaterdag 10 juni om 9 uur. Een abonnement heb je reeds bij minstens zes voorstellingen. Losse tickets zijn vanaf woensdag 14 juni te koop. Meer informatie vind je op www.ccdeschakel.be.