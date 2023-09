Jasper uit Waregem organiseert tweede Comedy Night tegen kanker in Geluwe

Op woensdag 13 oktober organiseert Jasper Decock de tweede editie van de ‘Kameleoncocktail comedy night 2023’ in GC Gilwe in Geluwe. “De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen Kanker, want wij doen in 2024 mee met de 1000 km van Kom op tegen Kanker”, klinkt het.

Jasper Decock uit Beveren-Leie voelde eind 2021 plots een bobbel aan zijn hals. Na een bezoek aan de specialist kreeg hij de pijnlijke diagnose te horen: lymfeklierkanker, mét de nuance dat de ziekte behandelbaar was. Maandenlange en intensieve chemo brachten de projectleider bij Comfort Home in Tielt er uiteindelijk weer bovenop. In december 2022 werd Jasper zelfs kankervrij verklaard.

“Momenteel gaat het goed met mij”, glundert de 30-jarige Jasper. “Drie maanden geleden had ik mijn laatste controle, die net als de vorige positief was. De volgende is voor eind oktober. Ondertussen kan ik terug sporten en mijn conditie is weer heel goed. Ik voel dat alles nu vooruit gaat. Ik ga ook weer fulltime werken zoals voordien.”

Ondertussen blijft Jasper zich engageren voor organisaties die zich inzetten voor kankeronderzoek via zijn zelf opgerichte vzw Kameleoncocktail. Een vzw in het teken van lot- en bondgenoten, samen met sympathisanten! “De opbrengst van de tweede editie van de ‘Kameleoncocktail comedy night’ gaat naar Kom op tegen Kanker, want wij doen in 2024 mee met de 1000 km van Kom op tegen Kanker. Daarom willen we doorheen het jaar 5.500 euro startgeld inzamelen waar kankeronderzoek mee gefinancierd kan worden. Ik ben heel trots op het programma dat we konden samenstellen. Na het succes van vorig jaar zijn we ook nu al uitverkocht”, zegt Jasper trots. “Het wordt lachen, gieren, brullen met volgende gasten: David Galle, Piet De Praitere, Mohsin Abbas en MC: Mattijs Degrande. De ‘Kameleoncocktail comedy night’ gaat van start om 20 uur. Vooraf een hapje en een drankje in de bar kan vanaf 19 uur”.