Jarno Boone viert verjaardag in Brugse Stadsschouwburg

Jarno Boone viert zijn verjaardag in de Brugse Stadsschouwburg. De geboren Eernegemnaar zet daar op 5 juni zijn comedyshow ‘30 Jaar Showbeest’ op de planken.

Jarno Boone, 30 jaar geleden geboren in Eernegem, had als tiener twee passies: basketbal en comedy. In de eerste discipline kreeg hij de kans ons land te vertegenwoordigen op het Europees Kampioenschap in de categorie U16. Een zware knieblessure trok echter een streep onder een mogelijke sportcarrière. “Toch heb ik het basketbal nooit echt losgelaten”, zegt Jarno. “Ik werk als commentator bij betaalzender DAZN, een onderdeel van Telenet, waar ik mijn licht mag laten schijnen op de NBA-competitie.” Op zijn 17de nam Jarno deel aan de Commeere Comedy Cup in Brugge. “Ik won meteen de publieksprijs, en dat was de aanzet om verder deze richting in te slaan. Ik beperkte me niet tot comedy, maar fungeerde ook als host voor events en begon liedjes te schrijven. Uiteindelijk werd ik publieksopwarmer bij verschillende TV-shows, iets wat ik nu al zeven jaar met veel goesting bijna voltijds doe.”

Groot feest

Ondertussen verruilde Jarno Eernegem na een tussenstop in Brugge Eernegem voor Schelle, in de provincie Antwerpen. “Die keuze is vooral ingegeven door praktische motieven. De meeste TV-studio’s liggen tussen Brussel en Antwerpen, en tijdens de opnames voor De Cooke & Verhulst Show botste ik toevallig op een gerenoveerd appartement in Schelle. Ideaal gelegen dus.” Voor zijn dertigste verjaardag bereidt Jarno dus een groot feest voor in de stad waar het voor hem allemaal begon. Ondersteund door een flinke portie showlicht, muziek en gekke wendingen wordt het een unieke comedyshow vol verrassingen waar je absoluut bij moet zijn. De show gaat door op 5 juni om 20 uur in de Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29 in Brugge.