Japanse kunst van Sei Arimori te kijk in Muze’um L in Rumbeke

Het summum van licht noemt men wel eens goud en het zijn kunstwerken, gemaakt met dat materiaal, dat de Japanner Sei Arimori tot zondag 13 maart exposeert in het lichtmuseum op de Zilverberg.

Night and Day heet de expositie van Sei Arimori. Deze Japanner werkt al enkele jaren in ons land. Doornik is zijn uitvalsbasis. Daar woont en werkt hij samen met zijn echtgenote Annie Brasseur. Zij is eveneens kunstenares en exposeerde onlangs ook in Muze’um L. Sei Arimori is te gast in Rumbeke met een monumentaal werk.

Het is een soort tijdlijn die de duurzaamheid van de opeenvolgende dagen en de beweging van de tijd wil weergeven. De Japanse kunstenaar maakt bij het deel nacht gebruik van bladgoud, wat het symbool van licht is. Naarmate het kunstwerk, de tijdlijn, vordert gebruikt hij steeds meer van dit duurzame goedje. We naderen de dag.

Edelmetalen

De dag begint met puur wit op bladzilver en evolueert naar het zwart van de nacht door de oxidatie van het zilver. Door gebruik van de edelmetalen heb je als kijker het gevoel dat je kijkt naar middeleeuwse handschriften of naar orthodoxe iconen of ook nog naar de boeddhistische kunst uit Azië, de bakermat van Sei Arimori.

Werken met bladgoud en met tempera met ei of met poeder van waardevolle stenen in zijn andere werken, zijn heel oude technieken, populair in de tijd van Jan van Eyck, maar tegenwoordig heel uitzonderlijk.

Kunstkenners beschrijven zijn werk ook vaak als een ritueel waar tijd en geduld een grote rol spelen. Dingen die in de Japanse maatschappij nog altijd belangrijk zijn.

(BC)