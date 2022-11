Jade Mintjens van De Ideale Wereld bereidt tournee voor vanuit Kortrijk: “Mijn lief en ik zaten opeens West-Vlaams te praten”

Exact een jaar geleden kwam ze voor het eerst piepen in ‘De Ideale Wereld’ en straks pakt ze uit met haar eerste avondvullende comedyshow: ‘Samen door 2022’. Jade Mintjens (24) is dus niet alleen talentvol, maar ook ambitieus. En wat meer is: sinds een tijdje woont de Kempische ook in West-Vlaanderen. “Ik kan Kortrijk alleen maar aanraden!”

“Ik probeer elk moment zo nuttig mogelijk te spenderen”, glimlacht Jade vanachter haar laptop als we de Kortrijkse koffiebar binnenstappen. Na het interview duikt ze meteen weer achter dat scherm. Veel tijd schiet er dezer dagen namelijk niet over.

Vier dagen per week werkt ze van ‘s morgens tot ‘s avonds op de redactie van het satirische Canvas-programma De Ideale Wereld. Daar is ze ook een vertrouwde sidekick en speelt ze mee in verschillende sketches. Dat ze dat met sprekend gemak doet, heeft ze te danken aan haar studies Woordkunst-Drama en enkele acteerrollen. De rest van de week is al vrij snel gevuld met try-outs over heel Vlaanderen voor haar eerste avondvullende comedyshow Eindejaars – Samen door 2022. Bovendien heeft ze het zichzelf allerminst gemakkelijk gemaakt door die show op te hangen aan de actualiteit. “Dat is heel pittig, ja. Ik heb al een paar keer gedacht: aan wat ben ik nu begonnen?” (lacht)

Compromissen

Maar dat ze het goed zal doen, staat nu al vast. “Ik ben altijd een grote comedyfan geweest – ik vind de stijl van Bart Cannaerts (voor wie ze al het voorprogramma deed, red.) en Wim Helsen fantastisch – maar had nooit de ambitie om dat zelf ook te doen. Toen ik kunsthumaniora volgde, was ik vastbesloten om het Conservatorium te doen. Ik slaagde echter niet voor mijn toelatingsproef en trok dan naar Luca Drama in Leuven waar ik er wél door was. Maar na een jaar was ik gebuisd en zeiden ze: dit is niet je plek. Daarna ben ik in stand-upcomedy gerold en niet veel later kwam De Ideale Wereld op mijn pad. Ik leer daar nog elke dag bij. Vooral hoe het is om met een ploeg samen te werken. Als comedian doe je doorgaans je eigen ding, maar nu moet je in groep iets in elkaar boksen. Je moet daarbij ook compromissen sluiten, maar wel altijd met het beste eindresultaat voor ogen.”

“Ik heb ook geleerd om te werken onder druk én om de krant op een andere manier te lezen. Ik kijk eerst naar de koppen en probeer te zien waar ik iets mee kan doen. Maar het is een hels tempo, ja. Zeker omdat we dit seizoen nu vier keer per week te zien zijn in plaats van twee keer. Op donderdag voel ik mij al eens als een uitgeperst citroentje, maar van zodra je weer op die redactievergadering komt en dat team rond je ziet… Het is hard werken met lange dagen, maar het is vooral ook heel plezant. Ik heb elke dag wel de slappe lach.”

Nieuwe show

Haar comedyshow waar ze nu de laatste hand aan legt, is ondanks de actuele insteek geen uitloper van haar redactiewerk. “Eigenlijk vult het elkaar alleen maar aan”, aldus Jade. “Toen ik een krant in handen had, dacht ik: hier kan ik wel iets mee. Een eindejaarsconference schrijven is niet simpel. Ook al omdat je het nieuws van begin dit jaar niet kan gebruiken, want dat herinneren de mensen zich vaak niet meer. Mijn mama vroeg onlangs wanneer mijn show klaar is. Wel, op het moment dat ik die de laatste keer gespeeld heb, want de actualiteit stopt niet, en daardoor evolueert de show. Andere comedians kunnen volgend seizoen nog optreden met dezelfde show, maar in mijn geval gaat dat niet. Ik speel Eindejaars nog tot begin februari en vanaf maart begin ik al te schrijven aan mijn volgende avondvullende voorstelling, die Bedankt om te komen gaat heten. Die wordt waarschijnlijk persoonlijker.”

Op het podium is haar gitaar nooit veraf. “Maar straks komen er tijdens de try-outs ook twee muzikanten bij. Dat is heel plezant, ook achter de schermen. Want als comedian ben je heel vaak alleen op pad.”

Sinds kort is Kortrijk haar uitvalsbasis. “Daarvoor woonden we in Oostende. Mijn vriend werkt in AZ Groeninge in Kortrijk, vandaar dat we al een drietal jaar op papier West-Vlamingen zijn. Dat is natuurlijk wel een uitdaging als ik moet optreden in pakweg Dilsem-Stokkem of ‘s morgens om 8 uur op de redactie moet zijn, maar ik kan Kortrijk alleen maar aanraden. Echt waar. Ze zetten hier veel in op cultuur, er is van alles te doen en je vindt er heel wat leuke plekjes. Als iemand daarvan vreemd opkijkt, dan heeft hij of zij Kortrijk in de laatste jaren niet bezocht.”

“Ik kan ook al zeer goed West-Vlaams, met dank ook aan wat familie in West-Vlaanderen. Toen mijn vriend in het begin werkte in het ziekenhuis, begrepen ze hem niet altijd goed, dus deed hij wat extra zijn best om West-Vlaams te spreken. Ik werkte toen in een kledingwinkel in Oostende. Je merkte altijd wat angst in de ogen als ze die Kempische tongval hoorden, dus begon ik ook over te schakelen. Op den duur waren mijn vriend en ik thuis West-Vlaams aan het praten tegen elkaar. Heel grappig om dan ineens te beseffen dat dat niet nodig is.” (lacht)

En wie West-Vlaanderen en comedy zegt, kan al snel een indrukwekkend lijstje met stand-upcomedians opsommen. “Ik vind Steven Mahieu bijvoorbeeld geweldig grappig, net als Piv Huvluv. Het is met mijn accent ook grappig als je opkomt en zegt dat je West-Vlaming bent. Dan heb je meteen hun aandacht en zit de sfeer helemaal goed.” (lacht)