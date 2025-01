Jaarprogramma Vief bevat opnieuw voor elk wat wils

Het werkjaar 2025 van Vief Veurne ziet er opnieuw veelbelovend uit. Het programma bevat opnieuw een waaier van activiteiten.

Vief Veurne is een socioculturele vereniging van en voor 60-plussers. “Onze vereniging telt voor het eerst in haar 35-jarig bestaan meer dan 200 leden”, zegt een fiere voorzitter Francis Peeters. “Voor 2025 stellen we weer cultuur, levenslang leren en vooral elkaar ontmoeten centraal in ons programma.”

Justitie

“Als je wil weten wat er allemaal verkeerd loopt bij justitie ben je welkom op 3 maart. Gerechtsjournalist en auteur Gust Verwerft beantwoordt graag al je vragen. Blauwen aan de Franse grens in de Westhoek van Ronald Verstraeteis is een andere causerie die plaatsvindt op 5 mei.

“We stellen cultuur, levenslang leren en elkaar ontmoeten centraal” – Francis Peeters, voorzitter

Op 2 juni vertelt oud-journalist Bert De Craene van de VRT-radionieuwsdienst met passie over het moderne Rusland en zijn onvoorspelbare leiders.

Verder zijn er nog tal van anderen activiteiten gepland zoals een daguitstap naar de Zwalmstreek en niet te vergeten op 6 oktober de viering van het 35-jarig bestaan van Vief Veurne. Het wordt een Spaanse dag met paëlla en optredens van Andalusische flamencodansers. Iedere maand, uitgezonderd in juli, is er een activiteit gepland, telkens in het dienstencentrum De Zonnebloem. Zuidstraat 67 in Veurne.” (JTV)