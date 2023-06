Izegemse stadsdichter brengt ode aan Sint-Tillotoren, De Leest en wielrennen

Het eerste Izegemse stadsdichterschap wordt afgesloten met een reeks gedichten die een plaats krijgen in het straatbeeld. “Met een ode aan de Sint-Tillotoren, cultuurhuis De Leest en het wielrennen willen we voorbijgangers laten proeven van poëzie”, zegt schepen van Cultuur en Bibliotheek Kurt Himpe.

Stadsdichter Vincent Vandommele zwaait straks af. “Het opzet was om meer aandacht te besteden aan poëzie en met een hele reeks initiatieven van de stadsdichter is dit ook gelukt”, zegt een tevreden schepen Kurt Himpe.

Poëziepretpark

“Denken we maar aan de vele gelegenheidsgedichten, het succesvolle initiatief van de weesgedichten en het poëziepretpark. Maar we willen poëzie ook promoten in het straatbeeld en op drie locaties die verbonden zijn met het thema van de gedichten die de stadsdichter schreef, krijgen deze pennenvruchten een vaste stek.”

“De locatie voor de gedichten over de Sint-Tillotoren en over cultuurhuis De Leest is uiteraard logisch, het gedicht over wielrennen komt in de buurt van de Patrick Sercudreef, waar ook al een grote foto en een kunstwerk een plaats kregen”, aldus bibliothecaris Nicolas Cappelle.

Selectie nieuwe dichter

“Het gelegenheidsgedicht over wielrennen was uiteraard logisch”, zegt stadsdichter Vincent Vandommele. “Het gedicht over De Leest kwam er omdat dit de broedplaats en broeihaard is van cultuur en verbinding in Izegem én ik woonde tijdens mijn eerste vier levensjaren op een boogscheut van die locatie.”

“Ook de Sint-Tillotoren verdiende een gedicht als baken in de stad. Vanwaar je ook komt, deze kerktoren van meer dan 80 meter laat je weten dat je bijna thuis bent. En dan mogen we zeker de beiaard in deze toren niet vergeten.”

Intussen loopt de procedure voor het selecteren van een nieuwe stadsdichter.