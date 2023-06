Izegemse fotografe Monika krijgt unieke kans om beiaard Sint-Tillokerk in beeld te brengen

Naar aanleiding van de feesteditie van de Izegemse beiaardconcerten werd een oproep gelanceerd naar beroeps- en amateurfotografen die zich kandidaat konden stellen om de Izegemse beiaard in de toren van de Sint-Tillokerk op de gevoelige plaat te leggen.

Monika Furman-Degryse werd uitgeloot en zal tijdens een wekelijkse bespeling van de beiaard door stadsbeiaardier Florian Cosaert een fotoshoot doen”, zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Kurt Himpe.

“Naast de twee stadsbeiaardiers zijn er maar weinig mensen die ooit hoog in de toren de beiaard konden bekijken, laat staan fotograferen”, zegt schepen Himpe. “Maar met de veertigste editie van de beiaardconcerten willen we dit prachtig cultureel erfgoed extra in de kijker zetten.”

Vakfotograaf

De Izegemse Monika Furman-Degryse begon ongeveer negen jaar geleden aan het fotografie-avontuur. “Ik begon ermee als hobby, maar na verloop van tijd besloot ik om een opleiding als vakfotograaf te volgen. Mijn favoriete onderwerpen zijn die waarbij ik stil sta vol verwondering. De kans om de Izegemse beiaard op de gevoelige plaat te leggen, wou ik zeker grijpen. De beiaard wordt vaak gehoord, maar weinig gezien”, zegt de gelukkige winnaar van de fotoshoot.