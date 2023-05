Izegems cultuurhuis De Leest verkoopt voor tienduizenden euro’s tickets voor najaarsprogramma

Tijdens de voorverkoopdag van het Izegemse cultuurhuis De Leest was er opnieuw een stormloop op tickets voor de najaarsprogrammatie. “Meer dan 400 individuele kopers zorgden op één voormiddag voor ongeveer 45.000 euro aan ticketverkoop”, zegt een tevreden schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA).

“Honderden gegadigden zaten stipt om 9 uur voor de online verkoop al klaar om tickets te bemachtigen”, aldus cultuurconsulent Geerwin Vandekerckhove. “Een team medewerkers van het cultuurhuis zorgde voor hulp en technische ondersteuning, maar er waren geen problemen.”

Het gevarieerd programma voor het najaar 2023 spreekt duidelijk aan. Met Wim Opbrouck, Bruno Vanden Broeck, Het Prethuis, Steven Goegebeur, The Broken Circle Breakdown, Bart Kaëll & Luc Appermont, Bart Herman, Compagnie Cecilia en internationale toppers spelen we niet alleen in op de verwachtingen van het trouwe publiek, maar verrassen we hen ook met nieuwe en prikkelende gezelschappen. Daarnaast is er met bijvoorbeeld Close, Zillion en De Acht Bergen ook een topaffiche voor de filmvoorstellingen.

Vanaf maandag 15 mei om 9 uur kunnen niet alleen online, maar ook telefonisch of via mail tickets gereserveerd worden. Bij uitverkochte voorstellingen worden geïnteresseerden op de wachtlijst geplaatst.