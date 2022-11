Isabelle Beernaert brengt creatie in Kortrijkse Schouwburg: “We zijn alleen een, maar ook alleen”

Op 4 december brengt de Kortrijkse choreografe Isabelle Beernaert en haar moderne dansgezelschap The Company in Schouwburg Kortrijk de creatie van ‘Particles of God’, een indringende reis naar het universum met een werveling van muziek, licht en beweging.

Isabelle Beernaert is choreografe, regisseur en scenograaf van danstheaterproducties. Al sinds 2010 creëert ze bijna elk jaar een avondvullende danstheaterproductie met een authentiek verhaal dat het publiek aanspreekt en raakt. Dit jaar brengt ze de creatie van ‘Particles of God’, een reis door het universum en de zoektocht naar wie we zijn, wat we doen en waar we naartoe gaan. “Ik geloof dat we allen ‘particles’ zijn, kleine deeltjes van een groter geheel. Het niet-tastbare, onwerkelijke en onvatbare fascineert mij. De mens is gevoelig voor het niet-tastbare, het onzegbare maar wel voelbare dat aan de basis ligt van geloof en religie. God is voor mij natuur. Ik mediteer veel: meditatie biedt mij houvast en kracht. Ik praat graag over de ziel de geest en de natuur. Die dragen bij tot de spirituele ontwikkeling van de mens. Ieder mens zoekt afhankelijk van zijn cultuur en omgeving een antwoord op de vraag wat het betekent mens te zijn en zichzelf te zijn: het bewustzijn. Ik probeer dat uit te zoeken en te omschrijven. Het is een vlammetje in mij dat ik koester, een andere kijk op ons universum. Je moet je ook willen openstellen, er ontvankelijk voor zijn. We zijn allen een, maar ook alleen”, duidt Isabelle, die dit gegeven vertaalde in haar creatie.

Rode draad

In deze nieuwe productie wijkt Isabelle sterk af van vorige producties wat de muziek betreft. Rode draad door het geheel is de muziek van dirigent, componist en meesterviolist Peter Bogaert, gast-concertmeester bij onder andere het Symfonieorkest Vlaanderen en het Belgian National Orchestra. Hij is ook actief als solist bij onder andere Jef Neve. “Ik heb ervoor gekozen geen songteksten te gebruiken: louter instrumentale muziek met viool”, zegt Isabelle.

Waarom viool? “De voorstelling gaat over hogere sferen, het universum dat voortdurend in beweging is, bewustzijn, leven en dood. Een viool kan hemels en harmonieus klinken en je in hemelse sferen brengen, maar kan ook dissonant klinken. Muziek en dans zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Van Peter Bogaert gebruik ik bestaand werk en hij heeft ook heel wat nieuw werk gecomponeerd voor deze productie. Hij maakt er deel van uit en speelt live op het podium tussen de twaalf dansers in prachtige kostuums van de Spaanse ontwerpster Rosa Esteva.”

Verder koos Isabelle muziek van onder meer Philip Glass, Johan Johannson, Max Richter en Peteris Vasks, gespeeld door de Noorse topvioliste Mari Samuelsen.

De voorstelling vindt plaats op 4 december in Schouwburg Kortrijk en vangt aan om 19 uur. Tickets kosten 25 euro.