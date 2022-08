Internationale topdansers op stage als aanloop naar WK 2023 in De Panne

De hele week dansen een honderdtal topdansers uit alle hoeken van de wereld de pannen van het dak in Sporthal Den Oosthoek in De Panne. Ze werden uitgenodigd door Dimitri Covent van Kreadance DiVa Wevelgem. Zo krijgen ze al een voorproefje van het wereldkampioenschap dat Dimitri in 2023 op poten zet onder de vleugels van de IDO, dat is de International Dance Organization.

Dimitri Covent (36) is geen onbekende in de danswereld. Samen met zijn zus Vanessa startte hij zeventien jaar geleden dansstudio KreaDance DiVa, die intussen bijna duizend leerlingen telt in de regio Wevelgem, Zwalm en Oudenaarde.

Choreo en lesgeven zijn helemaal zijn ding, maar hij zetelt ook als jurylid in internationale danswedstrijden. “Maar ik hou er ook van om projecten te organiseren”, zegt Dimitri. “Het wereldkampioenschap IDO World Jazz/Ballet – Modern – zeg maar de Olympische Spelen van het dansen – naar ons land halen, dat stond al langer op mijn bucketlist. Ik ben er dan ook al zo’n twee jaar mee bezig. Dat kan je niet zomaar op eigen houtje natuurlijk, maar ik ben lid van de BULDO, de Belgische Unie van Leraren in Dans en Omgangsvormen, wat je kunt vergelijken met de Belgische Voetbalbond.”

“En ik ben erin geslaagd, en kan met trots de datum aankondigen: van 27 november tot 4 december 2023 wordt het Proximustheater in Plopsaland de scène waar 3000 tot 4000 dansers het beste van zichzelf zullen geven op het WK, dat wordt georganiseerd onder de vleugels van de IDO. Daar treden delegaties uit de hele wereld aan, uit wel twintig tot dertig landen. De categorieën voor kinderen tot volwassenen zijn solo’s, duo’s, small groups & formations en dit in de stijlen Jazz, Ballet en Modern Dance. Die week zullen alle hotels en het Plopsahotel compleet volgeboekt zijn! En we krijgen ook steun van de gemeente De Panne.”

Internationaal gezelschap

Deze week is een internationaal gezelschap al volop in de weer met een dansstage. Daar zitten heel wat ‘ouwe getrouwen’ bij van deze jaarlijkse dansstage, op initiatief van Dimitri. Onder hen is Hope Maimane (30), die in Johannesburg in Zuid-Afrika zijn Hope School of the Arts runt. “Eigenlijk was ik vroeger een rugbyspeler, tot mijn vriendin die danste me zei dat ik ook moest dansen als we een stel wilden blijven”, lacht Hope.

“Zo ontdekte ik dat dansen een schitterende vorm van kunst is, die, eens je ermee bent begonnen, je nooit meer loslaat. Met een gedreven team zorgen we in onze school ervoor dat mensen er niet alleen hun talent kunnen ontwikkelen, maar dat ze ook leren hoe ze daar kunnen van leven. Anders gezegd: een schilder kan de prachtigste schilderijen maken, maar daarom kan hij ze nog niet verkopen!”

Vriendschapsbanden

Hope werkt al jaren choreo’s uit waarmee hij ook meerdere prijzen in de wacht sleepte. “Het bijzondere aan deze ‘Olympics of Dance’ vind ik dat het een ‘competition with love’ is, waar je ook vriendschapsbanden opbouwt, waar je elkaars cultuur ontdekt, maar waar je elkaar ook respecteert op de dansvloer tijdens de wedstrijd. Dimi is intussen een goede vriend geworden, en ik heb hier net geleerd dat frieten Belgisch zijn, en geen French fries! En wat vond ik dat koninginnehapje hier lekker! Plopsaland als locatie voor het WK? Geweldig! Vandaag hebben we er al video-opnames gemaakt!”

Zo ontdekte ik dat dansen een schitterende vorm van kunst is, die, eens je ermee bent begonnen, je nooit meer loslaat

Voor Dane Bates (34) uit Londen is het de vierde keer dat hij op stage komt in De Panne. In het Verenigd Koninkrijk is Dane intussen een grote mijnheer, maar in De Panne is hij gewoon een leuke, sympathieke gast, die graag grapjes maakt met Dimi. Met de choreografie van zijn gezelschap Dane Bates Collective blies hij de jury van zijn sokken in Britain’s Got Talent. “Ik ben supergelukkig dat ik net de National Reality TV-Award heb gewonnen voor ‘Best Choreography & Performance’, maar die stage in De Panne wil ik echt niet missen, hoewel mijn agenda aardig is volgeboekt”, lacht Dane.

“Natuurlijk ben ik apetrots op deze prestatie, die een mijlpaal in mijn carrière betekent. En ja, ik heb net een contract in Amerika getekend en eentje in het Verenigd Koninkrijk, maar daarover mag ik nog niks verklappen. Deze week is het dansen en genieten in De Panne, met fijne soulmates!”

Dansen doen de deelnemers zo’n zes uur per dag, en woensdagavond krijgen ze als kers op de taart nog een choreo van Tommy Gryson, de choreograaf van K3. “Maar K3-liedjes komen er niet aan te pas”, besluit Dimitri met een grapje.