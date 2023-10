Internationale fototentoonstelling in cc De Valkaart

Van vrijdag 29 september tot en met maandag 30 oktober is de internationale fototentoonstelling van Vincent Willems en Richard Pelletier te bezoeken in het cc De Valkaart in de Albrecht Rodenbachstraat in Oostkamp.

Het Eurocomité organiseert al enkele decennia verbindende activiteiten met de Europese partnersteden Bad Nauheim, Bad Langensalza en Chaumont. Deze initiatieven zorgen voor contacten tussen de partnersteden. Dit jaar komt Chaumont naar de internationale tentoonstelling in Oostkamp. Richard Pelletier, de huisfotograaf van de Franse partnerstad, heeft een selectie gemaakt uit zijn rijke fotografieloopbaan. De foto’s worden samen met het werk van Oostkampenaar Vincent Willems tentoongesteld. (GST)