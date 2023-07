Internationaal model uit Oostende siert affiche van Theater Aan Zee: “Ik ben zwanger, dus alles raakt me”

Volgende week woensdag gaat podiumkunstfestival Theater Aan Zee van start in Oostende. Internationaal model Yana Bovenistier (31) siert daarbij de affiche. De Oostendse maakte de afgelopen jaren furore in binnen- en buitenland, maar zoekt tegenwoordig steeds vaker de rust op. Zeker nu ze zwanger is van haar tweede kindje.

Ze moet lachen als we vragen wat haar raakt – de slogan van deze editie van TAZ is immers Raak me. “Ik ben zwanger, dus álles raakt me. Maar doorgaans heb ik ook nogal een groot empathisch vermogen.” Daar is geen woord van gelogen, want de indringende, ietwat strenge blik op de affiche staat in schril contrast met de warme en integere uitstraling van de vrouw die voor ons zit in brasserie Rubens, een van haar lievelingsplekken in Oostende. Naast haar, de geweldig schattige Junior (3) die het hele gesprek braafjes een pluim kleurt, om er daarna vrolijk mee te zwaaien en dansen. “Ze komt ook vaak mee op shoots”, legt Yana uit. “Deze week mag ze ook mee op de foto. Ik schrik nog altijd hoe begripvol werkgevers zijn op dat vlak.”

Opvallend: met opvang heeft het niet zozeer te maken. Yana houdt er van om veel tijd met haar dochter te spenderen. Genieten doet ze ook van haar zwangerschap, zeker nu ze de misselijkheidsfase voorbij is. Het zorgt even voor wat minder modelopdrachten, maar het geeft haar ook meer ruimte om straks enkele voorstellingen van Theater Aan Zee mee te pikken. “En die zijn heel uiteenlopend, van Achteraf niet komen huilen en Candide tot De dichter en de danseres en Dunk. Maar ik pik ook graag een voorlees- en literatuursessie mee.”

Tweede natuur

Het hoeft dus geen betoog dat Yana graag meewerkte aan de affiche voor deze editie. “Het was toch wel anders shooten, ja. Doorgaans zit ik twee tot drie uur in de make-up. Maar het was heel relax en ik kon er ook mijn eigen creativiteit in kwijt en mee het beeld bepalen.”

De affiche van Theater Aan Zee: “Het was heel anders shooten, ja.” © GF

Voor Yana is het modellenwerk een tweede natuur geworden. Ze studeerde aanvankelijk woordkunst/drama, maar verzeilde in de modellenwereld. Ze sierde covers van onder meer Vogue en Marie-Claire. Tot aan haar zwangerschap woonde ze in New York, waar ze verzeild raakte op onder meer feestjes met Leonardo DiCaprio. “Ik heb ooit in een biografie van het ex-lief van Basquiat (bekende kunstenaar, red.) gelezen dat je in New York op geen enkele uitnodiging nee mag zeggen. En ik heb dat toegepast. Achteraf gezien had ik misschien wat meer moeten genieten van de stad en de streek, maar ik heb zeker geen spijt van die periode. Ik heb de wereld kunnen zien, en eerlijk: ik ben in dat wereldje blijven plakken zolang het bleef draaien.”

Kennis

Dat doet het nog altijd overigens, maar sinds de geboorte van Junior begin 2020 woont ze opnieuw in Oostende, op de Konterdam. “Veel kom ik niet in het centrum. Ik kom graag naar Rubens… en de bibliotheek! Dat is een van de laatste plaatsen waar je rust vindt in deze wereld. Ik snuister graag rond op de poëzie-afdeling. Als kind las ik al Jotie T’Hooft of nu grijp ik ook nog naar Jalal ad-Din Rumi. Vandaag is dat eerder Sally Rooney, Alain de Botton, Elif Shafak, Jef Geeraerts of Heleen Debruyne. Een bibliotheek is op dat vlak fantastisch. Je bent er omgeven door eindeloos veel kennis en je vindt overal wel iets van schoonheid in.”

Meer nog: een job als bibliotheekmedewerker zou Yana niet afslaan. “Dat lijkt me geweldig. Al heb ik elke week een ander plan. Zo droom ik er ook van om herboriste te worden en mijn eigen thee te verkopen. Of acteren of filmscenario schrijven. Al is dat laatste misschien iets voor als de kinderen wat groter zijn. Maar ja, een job in de bibliotheek zou zeker iets voor mij zijn.”

Kinderen

Want het is geen geheim dat een job als model een zekere houdbaarheidsdatum heeft. “Al heb ik dat al een paar keer gedacht, maar er blijft maar werk binnen komen. Bovendien is er ook een shift in dat wereldje bezig: er is steeds meer vraag naar dertigers. Maar het blijft wel een onzekere job, ja. Ik merk ook dat ik de laatste jaren op zoek ben naar iets extra’s. Vergis je niet, ik ben heel dankbaar voor deze job. Een deel daarvan is sporten en goed voor jezelf zorgen en dat geeft me veel vrijheid. Je werkt met creatieve mensen en komt op fantastische plaatsen. Maar ik voel dat ik niet alleen wil géven, maar dat ik vooral op mentaal vlak wat meer uitdaging kan gebruiken. Ik wil nog iets bijleren over de wereld rondom mij, want zeker door kinderen te krijgen, weet ik heel goed dat die modewereld niet de échte wereld is. Bovendien werkt dat goed vertoeven in die industrie als je zelf wat onrustig bent, maar ik zoek steeds meer de rust op in al die chaos. Met mijn dochter ben ik zelfs onlangs naar India getrokken. Dat heeft me anders doen kijken naar veel zaken. Ze vond het fijn om mee te mediteren en mantra’s te zingen. Ze wil zelfs haar Bindi (de traditionele rode stip op het voorhoofd, dat het zogenaamde derde oog representeert, red.) niet opgeven.” (lacht)

Genieten

Yana moet niet lang nadenken of we vragen of ze gelukkig is vandaag. “Gelukkiger. Er is een moment geweest dat ik in de ogen van de industrie heel succesvol was en goed mijn boterham verdiende. Maar tegelijkertijd was er ook die onrust. Vandaag is dat helemaal anders. Of ik saai ben geworden? Misschien is dat wel genoeg, om saai te zijn”, grijnst ze. “De komende weken staan er wel opdrachten op het programma, maar ik wil ook de tijd nemen om mijn ouders te gaan bezoeken in Spanje. Tijd nemen om te genieten. De rest komt wel.”

Theater Aan Zee start op 26 juli en loopt tot 5 augustus in Oostende. Tickets en info: www.theateraanzee.be.