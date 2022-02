Internationaal miniaturenfestival in Onze Lieve Vrouwekerk in Nieuwpoort: “Het wordt een uitdaging op deze schitterende locatie”

86 jaar is ze, Sofie Gonnissen uit Nieuwpoort, maar nog steeds boordevol levenslust en dynamiek. Straks organiseert ze weer het tweejaarlijkse miniaturenfestival in Nieuwpoort. Voor deze elfde editie kan ze terecht in een wel heel speciale locatie, de Onze Lieve Vrouwekerk. Zo’n 50 gelijkgestemden zullen er aanwezig zijn met hun eigen miniatuurkunstwerken en uiteraard toont ook Sofie er haar jongste creaties. Het internationaal miniaturenfestival vindt plaats van 3 tot 17 april.

Je zou het haar niet toegeven, maar Sofie Gonnissen mocht al 86 keer haar verjaardag vieren en nog steeds is ze actief in haar eigen The Small World in Nieuwpoort. Meer nog: ze wordt overladen met opdrachten. Niet van de minste, of wat dacht je van de bouw van het circuit van Spa-Francorchamps op schaal 1:35?

Een tijdje geleden werd ze door baron en barones de Mévius aangezocht om het kasteel La Falize in Namen op schaal na te bouwen. Ze werkte er twee jaar aan, maar het resultaat was verbluffend. “Ik werk niet met bouwdozen, ik maak alles zelf”, zegt Sofie. “Ik heb een rubberen moule waarmee ik de baksteentjes op schaal maak. Ook de dakpannen, deurtjes, ramen en elektriciteitsleidingen maak ik zelf met de hand. Ook de gordijntjes en bedspreien en eigenlijk het hele interieur wordt handgemaakt. Het vergt wat tijd, maar je hebt er ook zoveel voldoening van.”

Sofie werkt op bestelling en krijgt heel wat opdrachten van mensen die hun eigen huis in miniatuur willen. “Mijn grootste opdracht was een miniatuurversie van een groot landhuis met alles er op en er aan. Het geheel had een lengte van 3,40 meter en een breedte van 1 meter. Er waren 42.000 kleine baksteentjes nodig”, zegt ze.

Sofie is zeven dagen op zeven bezig met haar werk en tussendoor slaagt ze er nog in om workshops te geven aan wie het wil.

Knus winkeltje

Sofie is nog steeds de winkeldame van het knusse winkeltje op de markt in Nieuwpoort. Zij startte twintig jaar geleden met haar winkeltje en haar levenswerk. “Mijn allereerste grote werk was een poppenhuis dat ik maakte voor de etalage van de speelgoedwinkel van mijn dochter in De Panne. Zo is het idee gerezen om een miniaturenfestival op te starten. Het is een tweejaarlijks evenement geworden waar zowel mensen uit binnen- als buitenland naartoe komen. Het miniaturenfestival vond altijd plaats in de stadshalle, maar dit jaar kan het niet en daarom kreeg ik de Onze Lieve Vrouwekerk toegewezen. Het wordt een uitdaging, maar het is een schitterende locatie”, glundert ze.

De deelnemers aan het miniaturenfestival anno 2022 variëren tussen de 15 en 90 jaar en komen uit heel Europa. Het internationaal miniaturenfestival is geopend van 10 tot 17.30 uur en de toegangsprijs bedraagt 2 euro.