Internationaal gerenommeerd natuurfotograaf Lars Beusker schittert tijdens unieke Kortrijkse kunstexpo

Van vrijdag 21 april tot en met maandag 1 mei 2023 organiseren kunstgalerij Art Center Horus, Niña Van den Bosch en Art Church Rochus Kortrijk een niet te missen tentoonstelling met als hoofdgast de in New York bekroonde natuurfotograaf van het jaar Lars Beusker. Daarnaast tonen ook de Aalterse kunstenares Marianne Turck en 3D sculpturen artiest Jean Paul Kala hun nieuw werk aan het grote publiek.

Kunst voegt schoonheid toe aan het leven van degenen die het ervaren. Daarom is deze bijzondere expositie de uitgelezen gelegenheid om het adembenemende werk van Lars Beusker, die door kunstkenners beschouwd wordt als de nieuwe wereldster van de natuurfotografie, van dichtbij te bewonderen. Dit Duitse talent werd in New York verkozen tot Nature Photographer of The Year omwille van zijn fascinerende close-ups. In tegenstelling tot andere natuurfotografen probeert hij altijd oogcontact met het dier te maken. Hiervoor gebruikt hij geen lange lenzen, maar probeert hij heel dicht bij het dier te komen. Zo tracht hij de emoties die hij voelt op het moment van de opname vast te leggen op beeld. De nabijheid van wilde dieren, de rust van de ongerepte natuur en de mensen in deze leefgebieden blijven hem fascineren. Hij reist zo vaak als hij kan naar de wildernis om unieke momenten in zwart-wit vast te leggen, zo mooi zijn deze portretten van wilde dieren als zelden gezien. Bovendien is elke foto slechts met een maximumoplage van 10 stuks wereldwijd beschikbaar, wat het zowel interessant maakt voor fervente verzamelaars als eenmalige kopers.

“Ontdek de schoonheid van de natuur door de lens van de bekroonde natuurfotograaf Lars Beusker tijdens deze unieke tentoonstelling in de Sint-Rochus kerk. Zijn fascinerende zwart-wit close-ups en unieke benadering van wilde dieren maken hem de nieuwe wereldster van de natuurfotografie. Dit is fotografie van de bovenste plank voor Kortrijk. Ook dit is een niet te ontbreken puzzelstuk in het verhaal van Culturele Hoofdstad van Europa 2030”, zegt Axel Ronse, schepen van cultuur.

Naast de gekende Lars Beusker bieden de organisatoren Art Center Horus, Niña Van den Bosch en Art Church Rochus ook een podium voor twee andere indrukwekkende artiesten. De Afrikaans-Belgische Jean Paul Kala ontdekte als kind en tiener lassen en het vormen van metaal. Zijn creaties onderscheiden zich door organische, elegante en genereuze rondingen, wat een knipoog naar zijn Afrikaanse roots weerspiegelt. Door zijn technisch meesterschap, gecombineerd met een extreme aandacht voor detail transformeert Kala metaal tot prachtige hedendaagse kunstwerken.

Tot slot vervolledigt de Aalterse Marianne Turck dit talentvol trio. De artieste visualiseert haar gedachten via fotografie, video, performance, tekeningen en digitaal werk. Ze richt zich daartoe op mensen tijdens hun dagelijkse bezigheden en omgangsvormen. Haar inspiratie komt uit het lezen van lichaamstaal, maar ook de dans. De beweging van een vorm wordt tot in de perfectie vertaald. De identiteit zit voor haar in de belijning. Marianne creëert verstild transparant werk, dat sterk aanwezig is. Leuk weetje: haar eerste tentoonstelling vond plaats in een kerk, waardoor ze ook geen seconde twijfelde om deel te nemen aan dit bijzonder initiatief in de Art Church Rochus in Kortrijk.

Niña Van den Bosch, oprichtster van de kunstgalerij Art Center Horus in Sint-Martens-Latem, is overtuigd van de succesformule van deze boeiende expo. “Ik werk uitsluitend met kunstenaars waarin ik zelf honderd procent geloof. Kunst is erg persoonlijk. Authenticiteit en bezieling, daar draait het voor mij om. Graag zien is het sleutelwoord. Ik hou van mijn kunstenaars en van hun werken. En die liefde geef ik graag door aan andere mensen, wat ook het doel is van deze tentoonstelling”, vertelt Nina Van den Bosch, oprichtster Art Center Horus.