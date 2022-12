Internationaal dansfestival December Dance start met welgemeende fuck you aan de fascistische bourgeoisie

Donderdagavond is het tiendaags internationaal dansfestival December Dance gestart. Voor de Belgische première van ‘Carcass’, een indrukwekkende creatie van de Portugese choreograaf Marco da Silva Ferreira, waren er ondanks de vele genodigden nog redelijk veel lege zitjes in het Concertgebouw. Een gemiste kans voor de afwezige dansliefhebbers.

Een groot wit doek op het podium, een bonte groep dansers in zwarte bondage kleren. Ze hebben niet allemaal het ‘perfecte’ lichaam dat dansers horen te hebben: een buikje, een geamputeerde arm, een body builder torso, grijze haren, een te dunne poep. Bovendien dansen ze met sneakers, live begeleid door opzwepende drums en af en toe technodreunen!

Kortom, choreograaf Marco da Silva Ferreira bewijst met ‘Carcass’ dat hij lak heeft aan dansconventies. Deze voormalige laureaat van de Portugese versie van ‘So you think you can dance’ is trouwens een gewezen professioneel zwemmer en fysiotherapeut, die zich verdiepte in Afro-Amerikaanse en urban dansstijlen.

Breek alle muren

Met ‘Carcass’ formuleert hij duidelijk een politieke boodschap: breek alle muren, laat hij een danser tekenen op een groot scherm. En passant geeft hij ook een fikse sneer: een welgemeende ‘fuck you’ aan de fascistische bourgeoisie. Dat zijn tien dansers technisch niet allemaal hetzelfde hoog niveau hebben, doet geen afbreuk aan de kwaliteit van de voorstelling.

In deze anderhalf uur durende trip gaan ze vanuit hun individuele uitstraling op zoek naar een collectieve identiteit. Ze haken letterlijk aan elkaar vast, zo ontstaat er een rituele gemeenschap. Was dat eventjes een communistisch manifest in het Concertgebouw? Of louter een hartverwarmende, sociale boodschap in deze donkere dagen? Een missie die erg veel vergt van de zeer energieke dansers.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

December Dance loopt nog tot en met 18 december op diverse podia in Brugge. Enkele tips ? Jan Martens en zijn 17-koppig gezelschap – dansers van 17 tot 70 jaar – brengen met ‘Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones’ een ‘oorverdovende’ ode aan burgerlijke ongehoorzaamheid in het Concertgebouw. Wie wat meer intimiteit verkiest, kan uitkijken naar ‘Mirarma’ van Christian Rizzo/ICI-CCN Montpellier en in de stadsschouwburg genieten van een poëtische dansvoorstelling die de toeschouwer onderdompelt in het gestage eb en vloed van het individu versus de groep.

François Chaignaud en Geoffroy Jourdain creëren met ‘Tumulus’ een rituele processie: dertien zingende en dansende lichamen trekken in het Concertgebouw als één collectief lichaam over een landschap van grafheuvels. Trajal Harrell maakt in het Concertgebouw een verrassend tedere ‘vogue-choreografie’ op het legendarische ‘The Köln Concert’ van jazzpianist Keith Jarrett.

Knaldrang

‘Promise Me’ van laGeste & hetpaleis is een goed voorbeeld van de knaldrang die deze editie kenmerkt. In deze roekeloos fysieke voorstelling in de stadsschouwburg laten vijf kinderen en twee volwassenen de controle los en kijken het risico recht in de ogen. Ook ‘Into the open’, een cross-over tussen dans en concert, van VOETVOLK (choreografe Lisbeth Gruwez) belooft een stevige energie-boost in de MaZ.

Into the open : rock en dans. © Danny Willems

Katja Heitmann zet met ‘Motus Mori: reliquiem’ een nieuwe stap in haar participatief project rond het archiveren van bewegingen van passerende Bruggelingen en richt haar blik op het nabootsen van bewegingen. Te zien in de tijdelijke ontmoetingsplek Korf in de Sint-Jakobsstraat in Brugge.

‘This is not an act of love and resistance’ van de Spaanse choreografe Aina Alegre & Studio fictif in de MaZ is zelfs een wereldpremière. Een fraai staaltje bodypercussie, waarin vrouwen dansen op de melodie van blaasinstrumenten.

Info en volledig programma op www.decemberdance.be