Instagramkiekjes in belle-époquedecor

Toen toerisme nog een kwestie van pure luxe was, was Blankenberge dé place to be aan onze kust. De Europese burgerij kwam er genieten van de gezonde zeelucht en het helende badwater, en liet er prachtige kustvilla’s en grote hotels optrekken.

Daar schiet niet zo heel erg veel meer van over, al kun je er nog altijd het Belle Epoque Centrum bezoeken, ondergebracht in drie gerestaureerde belle-époquevilla’s uit 1894.

Boven op het dakterras – met zicht op de badstad en haar omgeving – kun je even bijkomen op de zitbank, gemaakt uit honderden tegeltjes uit Blankenbergse belle-époquehuizen, en bij enkele authentieke glasramen: zeer Instagram-waardig!

www.belleepoquecentrum.be

