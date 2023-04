Inspirerende artist talk met fotografe Nele Van Canneyt in Westfront Nieuwpoort

Tot en met 1 oktober 2023 loopt in Westfront Nieuwpoort de eigenzinnige tentoonstelling Verstilde Stad. Het werk van beeldhouwer Pieter Braecke is er te zien naast creaties van hedendaagse kunstenaars. Op zondag 30 april 2023 komt fotografe Nele Van Canneyt langs voor een boeiende artist talk.

Onder de noemer Verstilde Stad loopt een nieuwe tijdelijke expo in bezoekerscentrum Westfront. Rode draad is verstilling in tijden van conflict of rampspoed. Er wordt gefocust op de vraag hoe kunstenaars deze verstilde emotie capteren in woord, muziek en beeld. De tentoonstelling heeft veel aandacht voor Pieter Braecke, die exact 165 jaar geleden in Nieuwpoort het levenslicht zag. Zijn werk treedt in artistieke dialoog met dat van hedendaagse kunstenaars.

Westfront Zondag

In navolging van Braecke en zijn artistieke vrienden wordt elke laatste zondag van de maand in Westfront een hôtel du réunion du dimanche ingericht. Tijdens deze Westfront Zondagen mogen bezoekers zich verwachten aan een interessante lezing of een ontmoeting met één van de kunstenaars van Verstilde Stad.

Op zondag 30 april 2023 is fotografe Nele Van Canneyt om 11 uur te gast op de eerste Westfront Zondag.

Nele Van Canneyt

Fotografe Nele Van Canneyt houdt van de tussenintijd, de onbestemdheid van de dag vlak voor de nacht en de nacht vlak voor het aanbreken van de dag. Ze zoekt letterlijk de dunne grens op tussen licht en donker, tussen aanwezigheid en afwezigheid. De frictie tussen rustgevend en dreigend, tussen melancholie en vooruitzicht geven haar beelden een spanning waardoor je blijft kijken. De filmische details voeren je mee naar verhalen die misschien nooit gebeurd zijn.

Tijdens haar residentie voor Verstilde Stad logeerde Nele in een hotel op de Zeedijk van Nieuwpoort. De ijzige winterdagen inspireerden haar om de ingang van een ander hotel in de gaten te houden, als een voyeur. Niet om gasten te betrappen maar wel de leegte. Om als een beeldend dagboek het ontbreken van actie te boekstaven. Haar bezoek aan de beschermde White Residence, vlak voor de renovatiewerken er zouden starten, deed de camera van Van Canneyt overuren draaien.

In schilderachtige, minimalistische details vertellen de beelden in de ‘binnenruimte’ over achtergelaten levens in lege vazen, scheurtjes in het behang en vergeten bloemige kunstwerkjes. Nele Van Canneyt is tevens artist in residence in Westfront en zal speciaal voor de expo Verstilde Stad nieuw werk rond verstilling creëren.