Inse Verplanken nieuwe directeur Beeld in dé Academie: “Ik wil iedereen zijn weg laten vinden”

Het Ieperse stadsbestuur heeft met de aanstelling van de Ieperse Inse Verplanken als de nieuwe pedagogisch directeur van dé Academie afdeling beeld de vierde directeur in bijna vier jaar tijd aangesteld. Na 8 jaar Tom Deloose en een relatief korte passage van Koen Verhaeghe en Els Vermandere komt deze 26-jarige master in de orthopedagogiek de koers uittekenen in nauw overleg met Nico Logghe, het vertrouwde boegbeeld van dé Academie afdeling Muziek/Woordkunst/Drama.

Na haar universitaire studies in Gent startte Inse Verplanken in het academiejaar 2018-2019 met haar lerarenopleiding, huwde ze in 2019 met Martijn Lambregts en kochten ze een huis in Ieper. Terwijl haar man aan de slag is als burgerlijk ingenieur bij Unilin begon Inse een tijdelijke opdracht als pedagogisch directeur in de Steinerschool Koningsdale te Ieper. “Ik heb daar veel interessante mensen ontmoet en heel wat opgestoken. Ik leerde er al op jonge leeftijd hoe je respectvol en gedeeld leiderschap kan installeren met wederzijdse waardering van, door en met je team. In een open sfeer met ruimte voor open communicatie waarbij enthousiasme en positieve energie de bovenhand nemen, ervoer ik al dat er veel mogelijk is.”

Creatief bezig zijn is een rode draad in mijn leven

Inse heeft als leerling een mooi parcours afgelegd aan dé Academie en dat heeft zo tot op vandaag zijn gevolgen. “Ik kon er bij wijze van spreken mijn tentje opzetten. Gedurende mijn kinder- en tienerjaren was dé Academie mijn tweede thuis waar ik talloze getalenteerde mensen mocht ontmoeten en mee samenwerken. Ik studeerde in 2013 af aan de afdeling muziek met piano en aan de afdeling woord met toneel en repertoirestudie. Tot het vierde middelbaar was ik ook steeds te vinden in het beeldatelier. In het (toen nog Sint-Vincentius) College kwam ik tijdens de lessen Latijn al jong in aanraking met klassieke kunst. Combineer dit met met geschiedenis of mythologie en ik ben in vervoering.”

Dochtertje

Ook de afgelopen jaren bleef kunst altijd wel op de een of andere manier aanwezig in het leven van Inse. “Ik kan enorm genieten van toneel en probeer er steeds enkele per jaar bij te wonen. Mijn piano is ondertussen een centraal meubel in ons huis, al pakt die soms iets meer stof dan ik zou willen. Naar aanleiding van de geboorte van ons dochtertje Elle-Noor (6 maand, red.) ontwierpen mijn man en ikzelf het geboortekaartje. Zoals je ziet: creatief bezig zijn blijft altijd wel als een rode draad in mijn leven aanwezig.”

Ook al is Inse geen kunstenaar van opleiding, toch heeft ze absoluut affiniteit en interesse in de artistieke branche. “Vroeger ging er een grote poster van ‘La trahison des images’ van Margritte uit in mijn slaapkamer, beter gekend als het schilderij van de pijp met de tekst ‘Ceci n’est pas une pipe’. Ik was ook gek op de dozen van Jules Destrooper koekjes waarop surrealistische schilderijen stonden. Waar taal zijn beperkingen heeft kan kunst net dat ietsje meer. Binnen het surrealisme zorgen de droomwereld en fantasie ervoor dat we die taal kunnen overstijgen en zo kunnen ontsnappen aan het alledaagse.”

Voorbeeldschool

Met het gemotiveerde lerarenkorps van beeld, dat uit twintig personeelsleden bestaat, wil Inse Verplanken dat alledaagse doorbreken. “Om samen met de 900 leerlingen creatief en kwalitatief aan de slag te gaan. Dé Academie in Ieper is op veel vlakken een voorbeeldschool in Vlaanderen. De pedagogisch-artistieke koers mee mogen uitzetten en iedereen de kans geven hier zijn kunstzinnige weg te vinden is vanaf 1 februari 2022 voor mij een waar genoegen.”