Inge Waeles van restaurant Boury te zien als jurylid in Celebrity MasterChef Vlaanderen: “Ook wij als jury hadden stress”

Vanaf maandag 4 september is Inge Waeles, de echtgenote van Tim Boury, iedere maandag en woensdag te zien op Celebrity MasterChef Vlaanderen op Play4. Een televisiedebuut dat misschien wel naar meer smaakt.

Inge Waeles is de echtgenote van sterrenchef Tim Boury. Inge maakt dit seizoen voor het eerst haar opwachting in een televisieprogramma. Ze is een van de juryleden in Celebrity MasterChef Vlaanderen dat binnenkort op Play4 te zien zal zijn. Daarin nemen tien bekende Vlamingen het tegen elkaar op in de keuken. Dat zijn content creator Sarah Puttemans, tv-presentatrice Cath Luyten, comedian William Boeva, dj en tv-maker Hakim Chatar, tv- en radiomaker Linde Merckpoel, actrice Lynn Van den Broeck, kunsthandelaar en Stukken van Mensen-expert Boris Devis, acteur Wim Willaert, muzikant Bent Van Looy en regisseur Charlie Dewulf. Zij worden beoordeeld door een jury die bestaat uit Inge Waeles en sterrenchefs Nick Bril (The Jane) en Michaël Rewers (Bistrot du Nord).

“Dit was mijn allereerste televisie-ervaring”, begint Inge Waeles. “Ik heb al interviews gegeven aan televisiejournalisten toen we onze Michelinsterren behaalden maar zelf mee opdraven in een avondvullend programma, neen, dat was de allereerste keer. De opnames van Celebrity MasterChef gebeurden tussen half april en half mei. Vooraf hadden de juryleden drie dagen televisietraining gekregen. Dat was een dag hier bij ons in Roeselare maar we zijn ook een dag bij Nick in The Jane geweest. Dat was belangrijk omdat wij als juryleden ook moderator zijn in het programma. In die drie dagen leerden we de tips and tricks die handig zijn op televisie. De draaidagen zelf waren eigenlijk ook best pittig. Soms drie dagen na elkaar en dan bleef ik twee nachten slapen in Vilvoorde. De allereerste draaidag draaiden zes cameramensen en een kraanman zestien uur na elkaar en ze haalden daar een aflevering van 53 minuten uit.”

Toch stress

“Natuurlijk zijn we gegroeid in het programma en was het de eerste afleveringen een klein beetje zoeken. En ja, als jury hadden we ook een beetje stress. Dat was best komisch: de juryleden hadden stress omdat ze het televisiewerk niet gewoon waren en de kandidaten hadden stress voor het koken. Wij konden leren van hen qua presentatiewerk terwijl zij van ons kooktips aangereikt kregen. Het was een supertoffe ervaring. De jury kon het supergoed met elkaar vinden. Ik ken Nick van The Jane zeer goed. Tim heeft nog met Nick in Oud Sluis gewerkt en we komen elkaar vaak tegen. Michaël is ook een ongelooflijk toffe gast. Wanneer we punten moesten geven, waren die punten vaak gelijklopend. Maar ook met de kandidaten konden we het zeer goed vinden en hadden we een goed contact. Onze loges waren naast elkaar en ’s middags aten we soms samen. Maar er werd ons goed op het hart gedrukt dat we niets mochten lossen over het programma of over de opdrachten. De kandidaten wisten zo pas op de dag zelf, bij aanvang van de opnames, wat hun opdracht was. Voor hen was het telkens een verrassing”, aldus Inge.

“De kandidaten waren daar om te winnen, oh ja! Of toch zeker om zo lang mogelijk in het programma te blijven. Het is voor niemand van die bekende mensen leuk om als eerste naar huis te moeten. Ik hield vooral de presentatie en de smaak in het oog, terwijl Nick dan meer focuste op de kooktechnieken en Michaël dan meer aandacht had voor de stukken vlees en vis en de basistechnieken.”

“Ik was wel onder de indruk van de kennis van de producten bij de kandidaten. Boris Devis had bepaalde technieken goed onder de knie terwijl Bent Van Looy zeer goed zijn plan trekt in de klassieke keuken. Wat me wel opviel, was dat bepaalde chefs meer ‘chill’ kookten en dat andere chefs dan weer onmiddellijk van start gingen. En de winnaar? Die heeft het verdiend maar daarvoor moet je kijken naar Play4 (lacht).”