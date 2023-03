In Kortemark worden pannenkoeken geserveerd voor afsluit leesjuryjaar en afscheid coördinator

Vorige week vrijdag was de laatste bijeenkomst van de leesjury in Kortemark. Dit jaar namen maar liefst 87 kinderen tussen 4 en 18 jaar deel. Zij lazen acht (of zes, vanaf het eerste middelbaar) boeken, die ze dan op het einde van de rit een score gaven.

“September 2022 startten we in Kortemark met groep 1 (kleuters) en groep 2 (eerste-tweede leerjaar). De ouders van deze groepen schreven zich samen met hun kind in en lazen de acht boeken samen thuis”, legt bibliothecaris Elke Vandewalle uit. “Er was voor hen een leuk boekje met info en allerhande opdrachten erbij. Vanaf het 3de leerjaar kunnen de kinderen dan kiezen of ze de boeken thuis lezen of naar de bijeenkomsten willen komen in de bibliotheek. In de bib worden telkens twee boeken besproken, op een leuke en creatieve manier. Nu mogen alle kinderen een score geven aan de boeken. Die worden dan samengeteld met de scores van alle andere juryleden uit heel Vlaanderen en zo wordt het beste boek van dit jaar uitgekozen per leeftijdsgroep.”

Dubbel feest

Vrijdag was een avond met dubbele feestreden. “Het leesjuryjaar sluiten we lokaal altijd feestelijk af met een pannenkoekenfestijn. In mei is er dan nog een groot slotfeest, dat georganiseerd wordt samen met de andere Ginterbibliotheken. Vrijdag namen we echter ook afscheid van Magda Verlinde als leesjurycoördinator. Dit jaar volgde ze vanop afstand mee om haar opvolger Els Degand hier en daar te ondersteunen. Magda leidde meer dan 25 jaar de leesjury in Kortemark in goede banen. Ze werd dan ook – letterlijk – in de bloemetjes gezet.”